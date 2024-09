Mayra Dugaich Taylor Swift lança remix de ‘I Can Do It With a Broken Heart’

Nesta sexta-feira (13), Taylor Swift surpreendeu os fãs ao lançar o remix de Dombresky da faixa I Can Do It With a Broken Heart.

Vale destacar que na última quarta-feira (11), a cantora esteve no Video Music Awards, onde ganhou sete prêmios, a cerimônia aconteceu em Nova York.

Um dos prêmio foi o de Vídeo do Ano por Fortnight , uma faixa do The Tortured Poets Department com Post Malone. Isso eleva o total da carreira da cantora e compositora para 30 troféus, o que a permite empatar com Beyoncé como a maior vencedora na história do programa.

Segundo a Billboard, em seu discurso de agradecimento, ela mencionou o namorado, Travis Kelce, e encorajou os fãs a votarem. “ Tudo o que esse homem toca se transforma em felicidade, diversão e magia “, disse ela sobre o jogador do Kansas City Chiefs.

Vale lembrar que o disco tem sido um sucesso, solidificando a presença de Taylor Swift nas paradas da Billboard. O álbum, que marca seu 14º #1, a empata com Jay-Z no maior número de álbuns no topo de um artista solo. Com apenas os Beatles à sua frente com 19 pódios.

A faixa I Can Do It With a Broken Heart , o segundo single do álbum, figurou na terceira posição na Billboard Hot 100, atingiu a posição número 5 na parada Billboard Global 200 e ficou entre os 10 primeiros na Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia, Filipinas, Cingapura, Reino Unido e Estados Unidos.

Taylor Swift empata com Beyoncé como maior vencedora do VMA

Na última quarta-feira (11), Taylor Swift ganhou sete prêmios no VMA deste ano. Isso eleva o total de Moonpersons de sua carreira para 30, o que lhe permite empatar com Beyoncé como a maior vencedora na história da premiação. Vale destacar que Beyoncé ganhou 26 prêmios sozinha, dois como parte do The Carters e dois como parte do Destiny’s Child.

De acordo com a Billboard, Taylor ganhou cinco de seus prêmios em conjunto com Post Malone , seu parceiro no sucesso Fortnight . Isso o colocou em segundo lugar na contagem de prêmios da noite.

Fortnight ganhou o vídeo do ano. É o terceiro ano consecutivo, e o quinto ano no geral, que a cantora ganha nessa categoria. Ela ganhou anteriormente por Bad Blood (2015), You Need to Calm Down (2019), All Too Well: The Short Film (2022) e Anti-Hero (2023). Isso a torna a primeira pessoa a ganhar três anos consecutivos.

Taylor dirigiu o vídeo Fortnight , que ganhou o prêmio de melhor direção. Ela ganhou nessa categoria em quatro dos últimos cinco anos, anteriormente por The Man, All Too Well: The Short Film e Anti-Hero .

Vale lembrar que ela também ganhou o prêmio de artista do ano pelo segundo ano consecutivo. Ela é a primeira artista a ganhar duas vezes nessa categoria, que começou em 2017.

Para finalizar, Fortnight ganhou o prêmio de melhor colaboração. É a terceira vitória dela nessa categoria, depois de Bad Blood com Kendrick Lamar e I Don’t Wanna Live Forever com Zayn.

