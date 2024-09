Mayra Dugaich Demi Lovato comenta sobre a fama em documentário

Nesta quinta-feira (12), Demi Lovato refletiu sobre conhecer a fama muito nova, durante uma entrevista para a capa da Teen Vogue.

Ela contou sobre seu próximo documentário Child Star e como os ex-atores mirins agora olham para trás naquele período de suas vidas.

“Eu soube logo de cara que era um aspecto desafiador para minha vida” , disse Lovato sobre o estrelato infantil. “Foi agridoce porque era tudo o que eu queria, e foi miserável.”

Como Demi explicou, ela estava há anos em uma “ agenda exaustiva” quando Camp Rock 2 de 2010 chegou, uma sequência do sucesso do Disney Channel de 2008 que também veio durante seu papel principal na sitcom da Disney Sonny with a Chance.

“Eu pensei, ninguém realmente se importa. Eu estava isolada. Eu estava solitária. Eu estava essencialmente infeliz e tratei as pessoas mal por causa disso” , disse, enquanto se referia a como se comportava com os outros como uma adolescente com fama recém-descoberta.

De acordo com a People, Child Star marca sua estreia na direção e apresenta insights e filmagens de outras ex-estrelas infantis, incluindo Drew Barrymore, JoJo Siwa, Kenan Thompson, Raven-Symoné, Christina Ricci e Alyson Stoner , enquanto refletem sobre suas próprias jornadas.

“Parecia um eu separado [pelo qual os fãs torciam], e é por isso que nunca aceitei totalmente a validação que estava recebendo” , disse ela à Teen Vogue sobre seu papel como ídolo infantil no final dos anos 2000.

“Parecia que eu tinha uma situação de síndrome de impostor acontecendo onde… porque fui colocada nessa posição como modelo, as pessoas estão vendo apenas o meu lado bom” , acrescentou. “ Eles não me veem festejando com meus amigos, apagando nos fins de semana. Então eu sabia o tempo todo que eles estavam torcendo por uma fachada, e parecia vazio.”

“Estava emaranhada e enredada quando eu era mais jovem porque minha marca era uma parte tão grande de quem eu era na época. Eu confundia os dois, e eu era tão jovem que não conseguia separar a diferença entre o que minha marca era e quem eu era como pessoa “, disse Lovato. “ Mas conforme fui ficando mais velha… saber como diferenciar os dois foi uma das maiores lições que aprendi na minha vida, e eu não valorizo ​​mais meu sucesso ou equiparo meu sucesso com autoestima.”

Vale destacar que ela também falou com a publicação sobre os “ relacionamentos na minha vida” que lhe trazem paz atualmente, incluindo seu relacionamento com o noivo Jordan ‘Jutes’ Lutes. O casal ficou noivo em dezembro de 2023 após tornar público seu relacionamento em agosto de 2022.

“Primeiramente, meu noivo, mas meus melhores amigos, minha família, meus cachorros… Eu valorizo ​​e estimo muito o amor na minha vida. Ele significa mais para mim do que qualquer coisa porque é realmente disso que se trata a vida: amor”, acrescentou.

A estreia está confirmada para o dia 17 de setembro, na plataforma Hulu.

Documentário ‘Child Star’ ganha trailer com Demi Lovato

Foi lançado o trailer de Child Star , documentário que marca a estreia de Demi Lovato na direção.

O teaser apresenta imagens de Demi, Drew Barrymore, JoJo Siwa, Kenan Thompson, Raven Symone, Christina Ricci e Alyson Stoner no passado e no presente, refletindo o fato de terem sido colocados sob os holofotes ainda jovens.

“Todo mundo queria ter sucesso na indústria desde muito jovem”, disse Demi Lovato no trailer

No video, eles refletem sobre suas experiências com substâncias, problemas financeiros e namoro, ao mesmo tempo em que consideram os desafios enfrentados por uma nova geração de crianças que usam as redes sociais em busca da fama.

“Fico assustada ao saber que essas crianças estão ganhando dezenas de milhões de dólares. É preciso implementar proteções” , afirmou no teaser.

“Eu não estaria onde estou. Não fiz todas as escolhas que levaram até este ponto, mas isso teve um preço” , disse na narração.

Vale lembrar que Demi Lovato recentemente falou sobre Child Star em uma entrevista de capa para o The Hollywood Reporter e explicou por que ela manterá sua futura filha longe da indústria do entretenimento até que ela se torne adulta.

Quando questionada sobre como eles reagiriam se seu filho pedisse para se tornar uma artista, Lovato disse à publicação: “ Eu diria: ‘Vamos estudar teoria musical e prepará-la para o dia em que você completar 18 anos, porque isso não acontecerá antes disso.”

Não porque eu não acredite em você, não te ame ou queira que você seja feliz, mas porque quero que você tenha uma infância, a infância que eu não tive” , acrescentou.

De acordo com a People, a artista disse que gostaria que eles tivessem um “ plano B ” – “ algo que eu gostaria de ter feito porque às vezes acho que é hora de seguir em frente, mas estou nesta posição estranha no meu carreira porque ainda dependo da música para minha renda.”