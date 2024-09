Mayra Dugaich [object Object]

O videoclipe de Kill This Love , do BLACKPINK , se tornou o segundo clipe do grupo feminino de K-pop a ultrapassar a marca de dois bilhões de visualizações.

A faixa se junta ao hit de 2018 do quarteto, DDU-DU DDU-DU , no topo dos videos mais assistidos.

De acordo com a Billboard, o grupo fez história na época do lançamento da música, quando ela se tornou o hit de maior sucesso no Hot 100 de um grupo feminino de K-pop até então. Além disso, também marcou a maior estreia de videoclipe da história do YouTube, alcançando 56,7 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas, a caminho de acumular mais de 100 milhões de visualizações em menos de três dias.

Vale lembrar que o clipe de estreia do grupo, Whistle , foi o 10º vídeo do grupo a conseguir o feito de atingir 900 milhões de visualizações no Youtube. Atualmente, ele possui mais de 901 milhões de views na plataforma.

Os fãs aguardam novas músicas do Blackpink e de acordo com Yang Hyun Suk, fundador da YG , a previsão para o próximo ano é que Rosé, Lisa, Jennie e Jisoo lancem um novo álbum e também iniciem uma turnê mundial.

Vale destacar que as integrantes do grupo estão trabalhando em suas carreiras, com Rosé divulgando sua primeira campanha com a PUMA e Lisa sendo nomeada a mais nova embaixadora da Louis Vuitton, além de conseguir seu primeiro trabalho como atriz na próxima terceira temporada de White Lotus e lançar sua colaboração com Rosalía. na música New Woman.

Videoclipe de ‘Whistle’, do BLACKPINK, atinge 900 milhões de views no Youtube

O videoclipe de Blackpink de sua música de estreia Whistle atingiu a marca de 900 milhões de visualizações no YouTube.

De acordo com a gravadora YG Entertainment , este é o 10º vídeo do grupo a conseguir este feito.

Vale lembrar que Whistle é a faixa principal do single de estreia Square One , que também inclui o megahit Boombayah . O videoclipe deste último ultrapassou 1,7 bilhão de visualizações na plataforma.

Vale destacar que o quarteto varreu todas as paradas musicais na Coreia do Sul quando lançou o single de estreia em 2016 e Whistle liderou a parada de músicas mais populares do iTunes em 14 países.

Elas se reuniram no início deste mês em Seul na estreia do filme da turnê BORN PINK , que marcou o oitavo aniversário de estreia do grupo. Na semana passada, Lisa lançou o single solo New Woman em parceria com a cantora e compositora espanhola Rosalia.

Assista: