Mayra Dugaich Anitta lança coleção de roupas em Nova York

Na última quarta-feira (4), a cantora Anitta lançou em Nova York sua nova coleção de roupas, a segunda em parceria com a varejista de moda Shein .

A linha evoluSHEINXAnitta é uma colaboração com a estrela pop e ícone Anitta. A artista selecionou oito designers independentes para co-desenhar a coleção.

A coleção de 75 peças, que foi apresentada em um evento em Nova York, possui uma grande variação de tamanhos e​​ inclui vestidos, conjuntos de duas peças, saias, macacões, tops e calças.

A coleção mescla o estilo energético da cantora com os designs modernos da SHEIN para criar peças festivas que podem ser usadas em qualquer evento. Inspirada na personalidade elétrica de Anitta, a coleção destaca uma variedade de tecidos, estampas ousadas, silhuetas elegantes e recortes ousados.

“Através dessa colaboração, quis mostrar que a moda pode ser ao mesmo tempo elegante, sustentável e acessível, um reflexo de coisas que são muito importantes para mim ”, afirmou Anitta. “ A forma como nos vestimos é uma expressão de quem a gente é, e tem sido muito emocionante trabalhar com este grupo diversificado de designers, um encontro de diferentes culturas e visões artísticas para criar uma coleção deslumbrante. Quero que os meus fãs consigam se expressar livremente, assim como eu, com estas peças”.

Entre os designers estão as brasileiras Maria Silva e Jheni Ferriera, além de Kaori Semaj e Lauren Flagg (EUA), Valeria Cortes e Raúl Orozco (México), Victor Manuel Fernández Fuentes (Espanha) e Mel Dorey (Reino Unido). O grupo foi selecionado por Anitta de acordo com as diretrizes da iniciativa evoluSHEIN by Design, que exige que os estilistas transformem as suas criações em realidade utilizando materiais e processos fabris preferencialmente responsáveis com uma pegada ambiental reduzida.

Juntos, os artistas criaram uma coleção que representa o estilo vibrante e alegre da cantora. A coleção é também um exemplo do esforço da marca para construir um futuro mais circular para a moda. Pela primeira vez, a empresa incorporou materiais de viscose de última geração numa coleção disponível globalmente, com 22 peças de REGRACELL, uma fibra macia e respirável feita a partir de 50% de restos de algodão reciclado.

A coleção também apresenta modelos de edição limitada, criados a partir de estoques de tecidos parados como parte da parceria com a Queen of Raw, plataforma tecnológica para moda sustentável, que reduz o desperdício de tecidos ao combinar compradores e vendedores de tecidos não utilizados.

Segundo o comunicado de imprensa, a QoR possui um software que possibilita o resgate de materiais excedentes de alta qualidade que seriam descartados. Todas as peças seguem o padrão, contendo pelo menos 30% de materiais chamados de “preferenciais”, que são mais sustentáveis. A ampla gama de tamanhos da coleção abraça a inclusão e a positividade do corpo, e todas as peças são enviadas em embalagens recicladas.

Vale destacar que a Shein fará uma doação de USD 100 mil (R$ 560 mil) à Central Única das Favelas (CUFA), uma organização brasileira sem fins lucrativos escolhida pela Anitta e que ela apoia. A missão da CUFA é de capacitar crianças, adolescentes, jovens e criar programas sociais sem fins lucrativos para milhares de moradores de várias favelas no Brasil.

Anitta se apresentará no MTV VMAs 2024

Em agosto foi confirmado o nome de Anitta como uma das performances anunciadas para se apresentar no VMAs ao vivo. O evento será no dia 11 de setembro, em Nova York.

De acordo com a Billboard, Anitta está pronta para levar seu funk brasileiro aos palcos da premiação pelo terceiro ano consecutivo com um medley de Savage Funk e Alegria , além da estreia mundial de Paradise com participações especiais de Fat Joe, DJ Khaled e Tiago PZK.

No ano passado, ela subiu ao palco duas vezes: primeiro com um medley de seus sucessos do Funk Generation , Used to Be, Funk Rave e Grip , seguido por uma performance com TOMORROW X TOGETHER em Back for More .

Em 2022, ela apresentou um medley que incluiu Envolver, Bola Rebola e Vai Malandra . Ela é a primeira artista brasileira a vencer no VMAs em 2022 , com Envolver . Anitta disputa sua terceira vitória consecutiva de melhor latina neste ano.

Vale destacar que Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Camila Cabello, GloRilla e Rauw Alejandro foram os primeiros artistas escalados para se apresentar na premiação; eles foram anunciados no dia 12 de agosto. Benson Boone, Halsey, Lenny Kravitz e LISA foram adicionados à programação em 21 de agosto.

Megan Thee Stallion será a apresentadora. Katy Perry receberá o Prêmio Video Vanguard e também cantará no evento.

Confira: