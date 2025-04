Reprodução Os quatro shows integrariam a turnê “Acústico 20 anos” da banda.





A produtora 3LM Entretenimento anunciou o cancelamento de quatro shows do Ira! após o grupo se envolver em uma polêmica política. No final de março, o vocalista Nasi pediu a saída de apoiadores de Jair Bolsonaro de um evento em Contagem( MG).





As apresentações aconteceriam nas cidades de Caxias do Sul e Pelotas, ambas no Rio Grande do Sul, e Jaraguá do Sul e Blumenau, em Santa Catarina. Todas faziam parte da turnê " Acústico 20 Anos ", que celebra os maiores sucessos da banda.

De acordo com a SCAR, empresa responsável pela locação do espaço, o cancelamento foi motivado pelo cancelamento de ingressos já adquiridos e desistência de patrocinadores: "E o risco, claro, da não progressão das vendas até as datas".

A polêmica do Ira!

Em 29 de março, um show do Ira! foi interrompido após Nasi fazer uma manifestação contra a anistia dos envolvidos ataques em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023. Parte do público reagiu à manifestação com vaias.

O vocalista, então, pediu a saída de algumas pessoas que estavam na plateia: "Para vocês que estão vaiando, eu vou falar uma coisa pra vocês: tem gente que acompanha o Ira!, mas nunca entendeu o Ira! Nunca entendeu o Ira!"

Em seguida, Nasi reforçou: "Tem gente que acompanha a gente e é reacionário, tem gente que acompanha o Ira! e é bolsonarista, isso não tem nada a ver, gente! Por favor, vão embora! Vão embora da nossa vida".





Vão embora e nunca mais voltem em show, não comprem nossos discos, não apareçam mais. É um pedido que eu faço", disse o vocalista do Ira, de 63 anos.