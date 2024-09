Mayra Dugaich [object Object]

Nesta terça-feira (3), o single Die With a Smile de Lady Gaga e Bruno Mars subiu para o primeiro lugar na Billboard Global 200 e na Billboard Global Excl. U.S.

Vale lembrar que uma semana antes, a música estreou em segundo lugar em cada lista.

De acordo com a Billboard, ambas paradas começaram em setembro de 2020 e classificam as músicas com base em streaming e atividades de vendas selecionadas em mais de 200 territórios ao redor do mundo, conforme a Luminate. O Global 200 inclui dados mundiais e o Global Excl. U.S. inclui dados de territórios, excluindo os Estados Unidos.

As classificações nas paradas são baseadas em uma fórmula que incorpora fluxos apenas oficiais em níveis de assinatura e anúncios de serviços de música de áudio e vídeo, bem como vendas de download, o último dos quais reflete compras de varejistas de música digital de serviço completo em todo o mundo, com as vendas de sites diretos ao consumidor excluídas dos cálculos dos gráficos.

Segundo a publicação, Die With a Smile lidera o Global 200 com 97,2 milhões de streams e 12.000 unidades vendidas em todo o mundo, de 23 a 29 de agosto. A faixa, lançada em 16 de agosto, se torna o primeiro número 1 de Lady Gaga e Bruno Mars no Global 200 desde o início da parada.

Lady Gaga e Bruno Mars sacodem o Spotify Global com “Die With a Smile”

Lançada na última semana, a parceria inesperada entre Lady Gaga e Bruno Mars, “ Die With a Smile ,” não só estreou no Top 10 do Spotify Global, como subiu impressionantes três posições em um dos dias mais desafiadores para qualquer hitmaker. Contra todas as previsões e quebrando a rotina dos domingos preguiçosos, a faixa decidiu mostrar a que veio, superando expectativas e deixando muita gente de queixo caído.

Die With a Smile entrou no ringue do Spotify com cerca de 4,8 milhões de plays logo no primeiro round, conquistando a décima posição no ranking global. Não é qualquer dia que você vê dois titãs da música fazendo uma entrada triunfal como essa. Mas, como qualquer bom lutador, o segundo round veio com uma queda: uma diminuição de 10,89% nas reproduções, totalizando 4,3 milhões de plays no segundo dia. Não é o tipo de notícia que os fãs queriam ouvir, mas hey, o suficiente para manter a faixa firme no Top 10 .

Die With a Smile registrou um aumento de 2,19% nas reproduções – isso é mais 94 mil plays na conta.

