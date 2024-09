Laís Seguin O que se sabe sobre o retorno do FIFTY FIFTY com nova formação

O grupo de K-pop FIFTY FIFTY está de volta à cena musical, agora com uma nova formação. Nesta segunda-feira (02), as integrantes revelaram o título do seu próximo mini álbum, LOVE TUNE , que estará disponível nas plataformas de streaming a partir de 20 de setembro. A nova era do FIFTY FIFTY também trouxe à tona a estética que irá marcar esse retorno, com direito a um clipe da faixa Starry Night , lançado recentemente.

O vídeo de Starry Night apresenta as novas integrantes Keena, Chanelle Moon, Yewon, Hana e Athena em um cenário de fantasia, repleto de coreografias cativantes, destacando a nova fase do grupo. O FIFTY FIFTY , que debutou em 2022, passou por uma significativa mudança em sua formação.

Originalmente composto por Saena, Aran, Sio e Keena , o grupo agora se apresenta como um quinteto, mantendo apenas Keena da formação original. A mudança ocorreu após uma disputa com a gravadora ATTRAKT, que resultou na saída das outras integrantes em outubro de 2023, devido a alegações de falta de transparência financeira e falhas no cuidado com a saúde das artistas.

Fifty Fifty lança ‘Barbie Dreams’, faixa do filme ‘Barbie’

Seguindo Speed Drive de Charli XCX , o Barbie The Album dá sequência aos lançamentos com a nova faixa do grupo de k-pop feminino Fifty Fifty , Barbie Dreams , um feat eletrizante com a rapper Kaliii . A faixa está disponível nas plataformas digitais pela Warner Music, via Atlantic Records.

Produzida pela dupla de DJ’s, compositores e produtores de Londres, Space Primates, o single chega um pouco depois do hit de sucesso do quarteto, Cupid que se tornou a música de um grupo feminino de k-pop a permanecer mais tempo nas paradas da Billboard Hot 100, além de acumular mais de 3,6 bilhões de streams e mais de 30 bilhões de visualizações no TikTok.

Fifty Fifty é um grupo feminino sul-coreano formado e gerenciado pela Attrakt, atualmente composto por cinco integrantes: Keena, Chanelle Moon, Yewon, Hana e Athena . O grupo originalmente tinha quatro membros, mas Saena, Aran e Sio saíram em outubro de 2023, após o término de seus contratos com a agência.

O Fifty Fifty estreou oficialmente em 18 de novembro de 2022 com o single digital Higher do EP The Fifty . Em 2023, elas assinaram com a Warner Records. O nome Fifty Fifty representa a dualidade entre 50% de realidade e 50% de sonho, simbolizando a esperança e os desafios enfrentados na vida.