Mayra Dugaich Britney Spears pode estar envolvida em novo projeto com Jon Chu

Na última sexta-feira (30), a cantora Britney Spears compartilhou em seu Instagram que pode estar envolvida em um projeto de filme que está por vir, mas não é seu filme biográfico.

Em meio a rumores que Emma Roberts interpretará a estrela pop em um longa metragem biográfico, Britney Spears afirmou pela rede social que vai dar a vida a um personagem fictício.

“O projeto que posso estar fazendo não é uma história biográfica… é um musical fictício onde interpreto um personagem extremamente inteligente!!!” , escreveu a cantora na legenda do Instagram.

“Estou lisonjeada de estar em tão boa companhia como Jon Chu!!!”, acrescentou.

De acordo com a Billboard, a Universal Pictures supostamente ganhou os direitos para adaptar o livro da princesa do pop em um filme. The Woman in Me narra a ascensão de Spears à fama, seu relacionamento com Justin Timberlake, bem como sua vida sob uma tutela restritiva de 13 anos.

O diretor de Wicked, Jon M. Chu e Marc Platt estão responsáveis pelo desenvolvimento do filme, de acordo com a Variety. Britney também usou o X (antigo Twitter) no início de agosto para revelar que está trabalhando em um “projeto secreto ” com Platt.

“Estou animado em compartilhar com meus fãs que estou trabalhando em um projeto secreto com #MarcPlatt. Ele sempre fez meus filmes favoritos… fique ligado” , escreveu Britney Spears.

Vale destacar que nenhum nome do elenco foi anunciado até o momento..

Britney Spears terá cinebiografia com direção de Jon M. Chu

Uma cinebiografia de Britney Spears está oficialmente em desenvolvimento! A Universal Pictures desbancou outros estúdios e garantiu os direitos do livro de memórias A Mulher em Mim , conforme divulgado pela revista Variety . A notícia tem agitado o mundo do entretenimento e promete trazer para as telas a história de uma das maiores estrelas pop de todos os tempos.

Jon M. Chu , conhecido por seu trabalho em Wicked , e o produtor Marc Platt estão a bordo desse emocionante projeto. A escolha de Chu e Platt traz grandes expectativas, considerando o sucesso de suas colaborações anteriores.

Enquanto detalhes específicos como elenco e data de lançamento ainda estão em segredo, os fãs já estão especulando quem poderia interpretar Britney nas telonas. Rumores e sugestões circulam nas redes sociais, com muitos apostando em uma atriz jovem e talentosa que possa capturar a essência de Britney.

Confira: