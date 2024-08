Mayra Dugaich [object Object]

O rapper Travis Scott liberou o vídeo da faixa Drugs You Should Try It que é um dos favoritos dos fãs. A música finalmente ganhou um videoclipe oficial mais de uma década após seu lançamento original em 2014.

Segundo a Billboard, o clipe começa com uma homenagem a Virgil Abloh , que desenhou o letreiro de cowboy iluminado por neon que aparece no início. Scott começa a cair em uma piscina de desespero e permite que sua mente mergulhe nas profundezas de sua consciência.

Travis comemorou o 10º aniversário de Days Before Rodeo com um show em Atlanta na noite da última quinta-feira (22) antes da chegada do projeto ao streaming. Ele apresentei Drugs You Should Try It e quase todo o álbum. Quavo estava presente como convidado especial para Sloppy Toppy .

Vale destacar que uma versão digital deluxe exclusiva do álbum, com faixas bônus inéditas, está disponível na loja virtual do rapper.

Entre as versões que serão lançadas, estão: uma versão padrão de Days Before Rodeo e o disco de vinil.

Três variações de box sets, com lançamento previsto para 2 a 3 semanas após o lançamento do álbum em 23 de agosto, estão disponíveis para encomenda.

De acordo com a Billboard, o Box Set 1 inclui um LP de vinil Days Before Rodeo (capa 2), uma caixa postal com impressão personalizada e um moletom com capuz lavado com spray e detalhes de serigrafia; O Box Set 2 inclui o LP de vinil (capa padrão), uma caixa postal com impressão personalizada; uma camiseta de algodão bem lavada com detalhes em serigrafia; O Box Set 3 inclui um CD Days Before Rodeo, uma caixa postal com impressão personalizada e um chapéu personalizado com detalhes de bordado.

A lista de faixas de Days Before Rodeo incluía os singles de 2014 Don’t Play , com Big Sean e The 1975, e Mamacita , com Rich Homie Quan e Young Thug.

Travis Scott libera sua segunda mixtape ‘Days Before Rodeo’

O rapper Travis Scott lançou na última sexta-feira (23) a sua segunda mixtape , intitulada Days Before Rodeo , que já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music .

Em Days Before Rodeo , Travis Scott retorna às suas origens neste projeto lançado originalmente há 10 anos desde sua criação.

Atualmente, Travis Scott está em turnê com o espetáculo Circus Maximus , que segue o lançamento de seu mais recente álbum de estúdio.

Com presença garantida no Rock In Rio 2024 , o teaser que anuncia o relançamento da mixtape já ultrapassou 2,3 milhões de likes no Instagram, demonstrando a grande expectativa dos fãs.

Assista: