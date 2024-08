Mayra Dugaich Drake libera conteúdo com participações de Kanye e The Weeknd

No último domingo (25), Drake liberou mais conteúdo em seu site 100 Gigs . Ele compartilhou com os fãs arquivos da era Nothing Was The Same por volta de 2013.

Vale destacar que o site 100 Gigs recebeu uma atualização que também inclui o pacote de três faixas que ele vazou em seu Instagram na sexta-feira (23).

Os destaques estão por todo o conteúdo disponibilizado, como ele conversando com YG e Mustard após sua colaboração Who Do You Love de 2014, que alcançou a posição 54 na Billboard Hot 100 .

“ Estou prestes a enviar para você um verso que fiz nessa batida que Mustard me enviou para você… Estou prestes a gravar e vou enviar para você ”, disse Drake a YG e Mustard no telefone. “ Basta pedir ao Future para enviar por e-mail e eu lhe enviarei o verso em 30 minutos…, estou pronto.”

Mustard recentemente se manifestou em relação ao seu relacionamento com Drake quando rejeitou a ideia de fazer outra música com o artista, se referindo a ele como um “ cara estranho ” em uma entrevista ao The Los Angeles Times publicada no dia 21 de agosto

“Acho que não quero fazer uma música com esse cara ”, disse ele ao jornal. “ Ele é um cara estranho.”

De acordo com a Billboard, houve também alguns desentendimentos com Ye, mais conhecido como Kanye West, enquanto eles dividiam o palco do OVO Fest. West até admitiu que a explosão de Drake ao entrar no jogo do rap inspirou ele e Hov a fazer Watch the Throne.

“Eu e Hov não teríamos feito Watch the Throne se ele não estivesse nos pressionando daquele jeito ”, disse ele antes de tocar Can’t Tell Me Nothin . “Então, eu só quero mostrar meu respeito.”, finalizou.

“Eu sou o maior fã de Ye, ponto final. Às vezes sinto que não consigo gostar porque tenho que ir contra” , admitiu Drake. “ Mas isso esta noite foi quase terapêutico.”

Outras filmagens foram disponibilizadas no último lançamento, incluindo um momento em que Drake e The Weeknd estavam se dando bem, bem como filmagens gravando faixas como Pound Cake e Furthest Thing , com Jay-Z.

Vale lembrar que Nothing Was the Same chegou em setembro de 2013 e estreou no topo da Billboard 200 com 658 mil cópias vendidas na primeira semana.

Drake vaza três novas músicas no Instagram

Na última sexta-feira (23), Drake vazou três novas faixas em sua conta do Instagram cuja o nome é @plotttwisttttttt.

São elas: No Face com participação de Playboi Carti junto com faixas solo Circadian Rhythm (The Language 2) e SOD , que é conhecida Supersoak , uma faixa que o streamer Kai Cenat estreou no mês passado e inicialmente apresentava um verso de Lil Yachty.

Exceto que SOD agora removeu o verso de Yachty da faixa. Anteriormente, eles tiveram problemas com o sample quando o Mr. Hotspot se recusou a limpar os vocais devido à natureza explícita da música.

De acordo com a Billboard, No Face mostra Drake se unindo a Playboi Carti pela primeira vez desde que Pain 1993 foi lançado em Dark Lane Demo Tapes de 2020. Ele flutua sobre a produção distorcida e se dirige àqueles que sente que o apunhalaram nas costas.

“They emptied the clip, quick, swapped that s–t out and I came back reloaded/ I’m just so happy that n—s who envied and held that s–t in got to finally show it/ I’m over the moon, yeah, we’ll see you boys soon, ” ele canta.

Produzido por Gordo, Circadian Rhythm também serve como uma sequência de The Language , que originalmente chegou a Nothing Was The Same como favorito dos fãs em 2013.

Vale lembrar que este não é o primeiro vazamento desse tipo de Drake na conta plotttwistttttt. Seu primeiro lançamento veio com um trio de músicas no início de agosto, com colaborações de Latto, 21 Savage e Young Thug . O pacote de três faixas já chegou aos serviços de streaming.

Confira: