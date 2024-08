Mayra Dugaich Lisa e Halsey vão se apresentar no MTV Video Music Awards 2024

Nesta quarta-feira (21), os artistas Benson Boone, Halsey , Lenny Kravitz e Lisa foram confirmados para se apresentarem no MTV Video Music Awards. De acordo com a Billboard, esta será a primeira apresentação de Benson no VMA , assim como a primeira de Lisa como artista solo. Ela se apresentou com BLACKPINK em 2022 cantando Pink Venom .

Halsey, que apresentará uma nova música de seu próximo álbum, se apresentou pela última vez no VMA em 2016. Ela se juntou aos The Chainsmokers para sua colaboração Closer , que foi hit número 1 na Billboard Hot 100 .

Lenny Kravitz se apresentou pela última vez no VMA em 1998, quando acompanhou Madonna em seu sucesso Ray of Light . Já como artista principal ele esteve no evento em 1993, quando cantou Are You Gonna Go My Way , acompanhado por John Paul Jones, ex-Led Zeppelin.

Vale destacar que Lisa foi indicada para quatro prêmios este ano, Boone para três, Kravitz para um.

Vale lembrar que os artistas são todos vencedores do VMA. Em 2022, Lisa se tornou a primeira artista solo a ganhar um VMA ao levar o prêmio de melhor K-Pop por Lalisa . Halsey ganhou o prêmio de melhor K-Pop em 2019 como artista de destaque em Boy With Luv do BTS. Kravitz ganhou o prêmio de melhor vídeo masculino em 1993 por Are You Gonna Go My Way .

Benson Boone está competindo com uma artista anunciada anteriormente, Chappell Roan, como melhor novo artista. Os outros indicados nessa categoria são Gracie Abrams, Shaboozey, Teddy Swims e Tyla.

Taylor Swift lidera as indicações para o MTV Video Music Awards de 2024, com 10 indicações. Seu colaborador de Fortnight , Post Malone , está em segundo lugar, com nove nós – oito em conjunto com Swift e mais um para seu hit I Had Some Help , com Morgan Wallen.

Eles são seguidos por Ariana Grande, Eminem e Sabrina Carpenter (seis nós cada); Megan Thee Stallion e SZA (cinco cada), e Lisa, Olivia Rodrigo e Teddy Swims (quatro cada).

Outros artistas com múltiplas indicações são Anitta, Benson Boone, Bleachers, GloRilla, Dua Lipa e Tyla , com três cada; e Bad Bunny, Billie Eilish, Chappell Roan, Charli XCX, Coldplay, Drake, Jelly Roll, Jessie Murph, Jung Kook, Latto, Raux Alejandro, Sexyy Red, Tate McRae, Usher e Victoria Monét, com dois cada.

Novo single de Lisa e Rosalía é escolhido como favorito da semana pelos fãs

No último domingo (18), o novo single New Woman de Lisa e Rosalía ficou no topo da nova enquete musical publicada pela revista Billboard .

Na última sexta-feira (16), os fãs de música votaram em uma enquete, escolhendo a música da superestrela do Blackpink e a artista espanhola como seu novo lançamento musical favorito da semana passada.

New Woman obteve 54% dos votos, garantindo uma vantagem à frente dos novos lançamentos de Lady Gaga e Bruno Mars ( Die With a Smile ), Post Malone ( F-1 Trillion ), Foster the People ( Paradise State of Mind ), Hozier ( Unaired ), entre outros.

O single inspirado nos anos 2000 de Lisa e Rosalía chegou quinta-feira (15) também com um videoclipe. “Hit it when I serve/ B—-, you better swerve/ Revving up my, uh-uh-uh-uh-aura/ Focus on my mind/ Taking my time/ I’m a new woman, ” Lisa canta no refrão.

Para seu verso, Rosalía acrescenta um elemento bilíngue à faixa ao refletir: “ Nací pura, sí/ Ni una era será un flop en mi porvenir/ P—, soy la Rosalía, solo sé servir”.

Vale lembrar que a nova música chega pouco mais de um mês depois que o ícone do K-pop entrou em uma nova fase de sua carreira solo com Rockstar , que estreou na 70ª posição na parada Billboard Hot 100 e na 4ª posição na Billboard Global 200.

Em segundo lugar na enquete ficou Die With a Smile , de Lady Gaga e Bruno Mars, com quase 36% dos votos.