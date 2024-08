Mayra Dugaich Janet Jackson anuncia residência em Las Vegas

Nesta quarta-feira (21), Janet Jackson anunciou oficialmente sua residência em Las Vegas no Resorts World Theatre, com o início dos shows durante a semana de Ano Novo.

A residência Janet Jackson: Las Vegas começará em 30 de dezembro e incluirá um show na véspera de Ano Novo, com oito apresentações adicionais marcadas para 2025, incluindo o fim de semana do Dia dos Namorados em fevereiro. Os ingressos para todas as dez apresentações estarão disponíveis para compra no dia 28 de agosto.

“Janet Jackson é sem dúvida um dos maiores nomes da música pop” , disse Bobby Reynolds, vice-presidente sênior da AEG Presents Las Vegas. “Não poderíamos estar mais entusiasmados em encerrar 2024 com seu retorno à Las Vegas Strip e sua estreia no nosso premiado Resorts World Theatre, e em iniciar 2025 com uma série de shows que certamente serão inesquecíveis. Esta é uma residência que os fãs não vão querer perder.”

Ela se apresentará no teatro com capacidade para 5.000 pessoas no Resorts World Las Vegas depois de completar uma temporada de sucesso de sua turnê Together Again , com uma viagem por 35 cidades que começou em junho, com o lançamento de uma etapa europeia em setembro.

No momento do anúncio da turnê em 2022, Janet Jackson disse que uma nova música dela era iminente, embora ainda não tenha sido lançada.

De acordo com a Variety , Janet Jackson, que lançou seu disco mais recente, Unbreakable , em 2015, disse ao On Air With Ryan Seacrest em abril que “ a pandemia e ainda por cima havia algumas coisas que eu precisava resolver no meu quintal” foram os principais motivos pelos quais ela não conseguiu trabalhar em sua música. “ Então agora, já que tudo isso já passou, vamos lançar novas músicas com certeza” , disse ela.

Vale lembrara que a Janet Jackson: Las Vegas contará com apresentações no dias 30 e 31 de dezembro de 2024, 3 e 4 de janeiro de 2025 e mais seis shows em fevereiro, no dias 5, 7, 8, 12, 14, 15.

Janet Jackson revela nomes de três primos famosos

Recentemente, Janet Jackson concedeu uma entrevista para Scott Mills da BBC Radio 2 no Zoe Ball Breakfast Show. A cantora revelou que tem alguns primos primos também famosos.

“Você é parente de Stevie [Wonder]?”, o apresentador a questionou. “ Ele é nosso primo”, disse ela. “ Poucas pessoas sabem disso. Ele é nosso primo por parte de mãe.” Janet contou que Tracy Chapman também é sua prima e “ assim como Samuel L. Jackson”, enfatizando que, apesar do mesmo sobrenome, “ ele não é meu irmão”.

Segundo a Billboard, Stevie Wonder escreveu músicas para Jermaine ( Let’s Get Serious ) e gravou dois duetos com Michael ( Just Good Friends e Get It ) e se apresentou no memorial de Michael em 2009. Vale lembrar que Jackson 5 e Stevie Wonder assinaram com a Motown Records nas décadas de 1960 e 1970.

Janet Jackson acabou de terminar a temporada norte-americana de sua Together Again Tour e se prepara para a parte europeia, que começará em Paris em 25 de setembro até dia 13 de outubro em Glasgow, na Escócia.

Vale destacar que Janet também é irmã de Marlon, LaToya, Randy, Jermaine, Rebbie, Jackie, Tito e Brandon.

Confira: