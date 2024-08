Mayra Dugaich Taylor Swift convida Florence Welch para cantar ‘Florida!!!’

Na noite esta terça-feira (20), Taylor Swift comemorou a última noite de sua turnê europeia The Eras Tour no Estádio de Wembley, em Londres.

Para o sucesso do The Tortured Poets Department, Florida!!! , Taylor Swift surpreendeu os fãs com Florence Welch do Florence + The Machine. “ I need to forget, so take me to Florida/ I’ve got some regrets, I’ll bury them in Florida/ Tell me I’m despicable, say it’s unforgivable/ At least the dolls are beautiful, f— me up, Florida “, elas cantaram juntas na faixa.

Em entrevista à Vogue britânica no início de 2024, Florence Welch explicou que não conhecia a “ escala ” da fama de Taylor. “ Existe o tipo de grandeza [do fenômeno Taylor Swift], e também há a Taylor com quem passo o tempo no estúdio, que é simplesmente a mais doce e realista ”, disse ela à publicação.

“Nós nos divertimos muito. E então, quando foi lançado, eu pensei, ‘Oh, merda !’”, continuou.

Vale lembrar que Taylor explicou anteriormente a narrativa que inspirou Flórida!!! durante uma entrevista com iHeartRadio. “’ Florida!!!’ é uma música que escrevi com Florence and the Machine, e acho que estava tendo essa ideia de o que acontece quando sua vida não se encaixa, ou suas escolhas que você fez alcançar você” , disse.

Taylor Swift canta ‘London Boy’ pela 1ª vez no Estádio de Wembley

Na última sexta-feira (16), Taylor Swift cantou pela primeira vez a faixa London Boy , durante o segundo show da The Eras Tour no Estádio de Wembley.

Como parte de sua seção de músicas surpresa do show, a superstar escolheu a faixa favorita do álbum Lover , que pode ser sobre seu ex-namorado Joe Alwyn. Para a empolgação dos Swifties , ela mudou uma letra no refrão final para cantar: “I enjoy playing Wembley.”.

Ela seguiu a faixa com mais duas músicas surpresa: Dear John do Speak Now e Sad Beautiful Tragic do Red .

Vale lembrar que Joe e Taylor se separaram em abril de 2023, na época em que a estrela pop lançou sua turnê The Eras Tour na América do Norte. Depois de um breve relacionamento com Matty Healy, do The 1975, ela começou a namorar Travis Kelce, o jogador do Kansas City Chiefs.

O atleta já fez uma participação no show em I Can Do It With a Broken Heart.

“Foi o momento perfeito para eu ir lá… me divertir não só com ela, mas com o público e tentar deixar todo mundo animado para o resto do show.”, revelou.