Mayra Dugaich Stray Kids ganha certificado de ouro nos EUA por hit de 2021

Na última segunda-feira (19), o grupo Stray Kids ganhou uma certificação de ouro da Recording Industry Association of America com Thunderous , disse a gravadora JYP Entertainment.

Vale destacar que este é o quarto single a registrar mais de 500.000 vendas nos Estados Unidos, e o sexto no geral, incluindo o terceiro álbum de estúdio Five-Star e o oitavo EP Rock-Star.

Thunderous é o primeiro single do segundo LP Noeasy , lançado em agosto de 2021. A música rendeu ao grupo seu primeiro troféu em um programa musical de televisão e um lugar no Top 100 do Melon, enquanto o álbum se tornou seu primeiro milhão em vendas.

Vale lembrar que o nono EP do grupo, Ate , ultrapassou 3 milhões em vendas na semana passada. O mini-álbum foi lançado no mês passado e estreou no topo da Billboard 200 . A faixa principal Chk Chk Boom ficou em 49º lugar no Hot 100 da Billboard , um recorde para o grupo.

Stray Kids estreia no topo da Billboard 200

No último domingo (28), o novo álbum do Stray Kids , Ate, atingiu o primeiro lugar na parada da Billboard 200 e eles se tornaram o primeiro grupo a estrear no número 1 com cinco álbuns.

Anteriormente, o grupo estreou no topo da lista com Oddinary , Maxident (ambos em 2022), Rock-Star e 5-Star (ambos em 2023).

Vale destacar que um único outro artista havia estreado no número 1 com cinco álbuns na parada, o rapper DMX entre os anos de 1998 e 2003.

O disco Ate atinge a marca de 232.000 unidades de álbuns vendidos nos Estados Unidos, de acordo com a Luminate. Essa é a maior semana de 2024 para qualquer álbum do K-Pop. De acordo com a Billboard, também é a sexta melhor estreia de qualquer álbum deste ano.

Vale lembrar que a parada da Billboard 200 mostra os álbuns mais populares da semana nos Estados Unidos.

Stray Kids lança novo mini álbum ‘ATE’

Nesta sexta-feira (19), foi lançado o novo mini álbum ATE do grupo de k-pop Stray Kids.

Changbin falou com Billboard Itália sobre o novo trabalho antes de se apresentarem no festival I-Day, em Milão.

“Desta vez, vocês também podem esperar do Stray Kids uma música ainda mais diferente e evoluída. Acho que poderão experimentar gêneros que não havíamos explorado antes. Além disso, este álbum contém histórias que podemos contar agora, emoções e experiências atuais que não havíamos compartilhado antes. Esperamos que escutem atentamente esses aspectos e aguardem com expectativa”, afirmou.

Vale lembrar que em agosto eles iniciam uma turnê mundial para promover o álbum. Depois de passar pela Ásia e Austrália, em 2025 será a vez da América do Norte, América Latina e Europa receberem os shows do grupo.

Recentemente, a JYP Entertainment informou que o grupo Stray Kids renovou seu contrato com a agência, de acordo com o jornal Sports Seoul.

“Antes do término de seus contratos exclusivos no início do próximo ano, todos os membros do Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. renovaram seus contratos”, afirmou o comunicado.

“O Stray Kids, um artista que está demonstrando poder incomparável em música e performance no mercado musical global, e a JYP, que liderou e planejou seu crescimento, assinaram um contrato de renovação, sonhando com uma visão elevada baseada em forte confiança “, finalizou.

O Stray Kids e a JYP planejam ainda mais impulso de crescimento aos artistas que estão abrindo um novo capítulo na história da indústria musical. O grupo continua em constante treinamento e dedicação.