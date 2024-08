Mayra Dugaich [object Object]

O cantor Bob Dylan vai fazer um cover de Don’t Fence Me In de Cole Porter para o próximo filme biográfico sobre Ronald Reagan .

De acordo com a Spin, o próximo filme, estrelado por Dennis Quaid como o 40º presidente dos Estados Unidos, também contará com músicas de Gene Simmons, Clint Black e Tanya Tucker .

A versão de Bob do clássico escrito por Porter, popularizado por Bing Crosby & The Andrews Sisters, Gene Autry, Kate Smith e mais artistas na década de 1940, será tocada durante os créditos finais do longa.

“Fiquei honrado em ter Bob participando do nosso filme” , disse Quaid em comunicado à Spin. “ Demos a ele a liberdade de fazer qualquer música que quisesse, fosse uma original ou um cover, e ele escolheu ‘Don’t Fence Me In’. Isso foi muito especial, pois foi uma música que Gene tornou famosa. Bob é um grande amante do Songbook Americano e ficamos encantados com a forma como ele cantou a música. “Ele é um tesouro nacional e foi o complemento perfeito para o filme.”

O filme dirigido por Sean McNamara, que chega aos cinemas no dia 30 de agosto, também incluirá a versão de Gene Simmons do clássico Stormy Weather dos anos 1930 e a versão de Clint Black de Take Me Home, Country Roads , de John Denver, segundo a publicação.

Vale lembrar que a cinebiografia tem um elenco que inclui Jon Voight (interpretando Viktor Petrovich), Mena Suvari (a primeira esposa de Reagan, Jane Wyman), Lesley-Anne Down (Margaret Thatcher), David Henrie (Reagan adolescente), Kevin Dillon (Jack Warner) , Amanda Righetti e Justin Chatwin (pais de Reagan, Nelle e Jack) e Scott Stapp de Creed (Frank Sinatra).

Bob Dylan anuncia nova turnê pelo Reino Unido em 2024

O lendário cantor e compositor norte-americano Bob Dylan anunciou nesta semana que realizará uma série de shows pelo Reino Unido , incluindo três noites no icônico The Royal Albert Hall em Londres em 2024.

A turnê é a última etapa de uma série épica de shows que iniciou em dezembro de 2021 em Milwaukee e viu um dos maiores compositores do século XX a se apresentar em centenas de locais nos EUA, Reino Unido, Europa e Japão .

Bob Dylan realizará 10 shows especiais, iniciando em Bournemouth no Windsor Hall em 1º de novembro e culminando em três apresentações no lendário The Royal Albert Hall na capital britânica.

A turnê Rough and Rowdy Ways também verá o retorno de Bob Dylan ao show de Edimburgo desde 2009, além de retornos a Nottingham e Liverpool .

Os shows também incluirão uma visita ao recém-reformado Civic Hall em Wolverhampton – um local que já recebeu os maiores artistas musicais de todos os tempos, de Bob Marley a The Who e David Bowie .

