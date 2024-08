Mayra Dugaich Usher adia os 3 primeiros shows da ‘Past Present Future Tour’

Nesta quinta-feira (15) Usher divulgou um comunicado nas redes sociais sobre a lesão que sofreu que o levou a adiar a noite de abertura de sua turnê Past Present Future Tour na última quarta-feira (14).

O cantor de R&B disse que sofreu uma lesão no pescoço que o fará adiar também o segundo e o terceiro shows agendados para Atlanta neste fim de semana. Todas as três datas serão marcadas em 9 de dezembro, 10 de dezembro e 12 de dezembro, respectivamente. A turnê começará efetivamente em Washington, D.C., no dia 20 de agosto, se tudo correr bem com a recuperação de Usher.

“No início desta semana, sofri uma lesão no pescoço enquanto ensaiava para proporcionar aos meus fãs o melhor show do USHER de todos os tempos. Minha esperança era que, com fisioterapia e tratamento médico, eu pudesse superar a lesão e estar pronto para a noite de estreia ”, escreveu ele. “Infelizmente, a lesão ainda não cicatrizou e meus médicos me orientaram a não fazer nenhum show esta semana. A boa notícia é que os médicos estão dizendo que, com descanso e tratamento adequados, estarei pronto para iniciar a viagem em Washington DC no dia 20 de agosto.”

“Eu amo meus fãs e obrigado por entenderem que essa lesão deve ser curada para que eu possa dar a vocês a excelência 100% que vocês esperam de um show do USHER e que estarei no em sua cidade muito em breve. As datas de Atlanta já foram remarcadas “, finalizou.

Usher exibe filme-concerto ‘Rendezvous in Paris’ nos cinemas

O cantor Usher irá exibir seu show Rendezvous in Paris nos cinemas do mundo todo entre os dias 12 e 15 de setembro.

De acordo com a sinopse, o filme-concerto incorpora a essência de suas residências de fenômeno cultural em Las Vegas em uma sedutora confissão de toque francês. Capturado durante a semana de moda de Paris no La Seine Musicale, o filme apresenta sucessos no topo das paradas, incluindo Yeah!, My Boo, Love In This Club e muito mais da carreira de 30 anos, realizada com figurinos nunca antes vistos e iluminação e efeitos especiais de última geração.

Vale lembrar que neste ano, Usher se apresentou no Super Bowl.

“É uma honra para toda a vida finalmente tirar da minha lista de desejos uma performance no Super Bowl. Mal posso esperar para levar ao mundo um show diferente de tudo que vocês já viram” , disse ele em um comunicado antes do evento.

O cantor desfilou seus hits e teve participações especiais como Alicia Keys, Ludacris e Lil Jon, Jermaine Dupri, will.i.am e a cantora H.E.R, com direito a um solo de guitarra.

No Brasil, o show será exibido nos dias 12 e 14 e setembro, Os ingressos para as sessões de cinemas já estão disponíveis.

