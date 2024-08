Mayra Dugaich The Weeknd compartilha detalhes de show que fará em São Paulo

Na última quinta-feira (15), The Weeknd publicou em seu stories do Instagram detalhes do setlist que apresentará em São Paulo.

Na foto, ele avisa que cantará faixas de sua trilogia de álbuns.

“ Apenas farei After Hours, Dawn FM “, escreveu.

Vale lembrar que em julho, ele compartilhou em suas redes sociais um vídeo teaser de seu próximo álbum.

Vale destacar que o anúncio chegou um dia depois de confirmar um show no Brasil em setembro. O novo vídeo conta com a legenda: “ Existem três capítulos nesta história”.

De acordo com a Variety, a publicação é uma série de imagens oníricas dos últimos quatro anos de sua carreira musical: com o carro esporte, o pôquer, terno vermelho e óculos escuros e o carro esporte que ele usava em Blinding Lights e os outros vídeos de seu álbum After Hours , de sucesso de 2020, seguindo para as imagens do velho de Dawn FM , depois os personagens encapuzados apresentados em sua turnê After Hours Til the Dawn e, em seguida, novos elementos aparecem.

Durante todo o tempo, as músicas, em grande parte sintetizadores e vocais concentrados podem ser trechos de seu novo material.

O clipe termina com um raio de sol atingindo a cabeça do menino e se espalhando à medida que a grama e as flores crescem.

Em junho de 2023, o cantor falou com a Variety sobre seus planos futuros.

“Estou terminando a terceira parte dessa saga, dessa trilogia. O nome dele sairá em breve, mas não se chama como alguns fãs pensam que se chama… o que eles acham que se chama é na verdade uma música do álbum, mas não é assim que o álbum em si se chama. Então, vou apenas dizer isso”, afirmou.

Ele estreará uma “produção nunca antes vista ”, no show que acontecerá no dia 7 de setembro no Estádio MorumBIS em São Paulo e será produzido pela Live Nation.

Vale lembrar que The Weekend completou sua turnê After Hours Til Dawn pela América do Norte e Europa no ano passado e estrelou a série The Idol . A turnê de estádios tocou para mais de 3 milhões de pessoas ao longo de dois anos.

The Weeknd e o boicote “eterno” ao Grammy

Podemos considerar “ Blinding Lights “, do The Weenknd a música mais injustiçada da história do Grammy ?

“ Blinding Lights “, lançada em 2019 pelo The Weenknd , é a música mais reproduzida na história do Spotify com mais de 4 bilhões de reproduções e a primeira a passar mais de um ano no top 10 da Billboard . O The Weeknd também conquistou dois números um nas paradas e recebeu aclamação da crítica e do público, além de realizar produções de clipes conectados. No entanto, no Grammy Latino de 2020 , o cantor não levou nenhum troféu para casa.

Rumores indicam que o Grammy teria evitado indicar o The Weeknd devido à sua performance no Super Bowl , uma semana antes da cerimônia. No entanto, vários artistas, como Lady Gaga em 2017, se apresentaram em ambos os eventos. O The Weeknd , insatisfeito, anunciou em 2021 que boicotaria a premiação, decidindo não submeter mais seus trabalhos para concorrer.

Em entrevista ao The New York Times , o The Weeknd afirmou que não compareceria mais ao Grammy. Mesmo com três Grammys, ele criticou a academia por categorizar seu álbum “ Starboy ” de forma inadequada, colocando-o em categorias de hip-hop e R&B, geralmente reservadas a artistas negros, enquanto outros artistas, como Justin Bieber, também expressaram descontentamento com as categorias.

Na época, o CEO da Academia de Gravação , Harvey Mason Jr. , respondeu a banda e expressou descontentamento com as críticas, dizendo que “ ficamos desapontados quando alguém fica irritado “. Outros artistas como Kanye West , Drake , Fiona Apple e Frank Ocean também boicotam a premiação, não enviando seus álbuns para julgamento.

