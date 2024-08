Mayra Dugaich Dakota Johnson e Chris Martin se separam após 7 anos, diz site

Chris Martin e Dakota Johnson cancelaram o noivado e se separaram após 7 anos, de acordo com o site TMZ.

Segundo a publicação, o vocalista do Coldplay, que estava noivo de Dakota, “ agora aceitou que o relacionamento acabou, e é melhor seguir em frente”.

A atriz americana foi fotografada no fim de semana passado sem seu anel de noivado de esmeralda enquanto passeava com seu cachorro em Malibu, onde morava com o vocalista do Coldplay.

Atualmente ele está em Munique, na Alemanha, na etapa europeia da turnê mundial Music of the Spheres do Coldplay.

Houve mais especulações de que eles haviam se separado em maio deste ano, depois que Chris, deu uma carona a uma fã que mais tarde postou no X que o cantor estava “ solteiro ”.

Ainda em junho, uma fonte disse à revista People que eles ainda estavam ‘ fortes ’: ‘ Eles tiveram altos e baixos, mas agora estão definitivamente de volta.’

“ Chris e Dakota tentaram desesperadamente nos últimos meses fazer seu relacionamento funcionar. Eles sempre terão amor um pelo outro, mas ambos chegaram à conclusão de que o relacionamento não pode ser sustentado por longo prazo.”, afirmou uma fonte do MailOnline.

“Ambos são pessoas ocupadas, Chris esteve na Europa com o Coldplay e ambos têm prioridades pessoais, paixões e compromissos de trabalho que não se entrelaçam naturalmente, eles queriam que funcionasse, mas simplesmente não funcionou, e agora aceitaram que é melhor seguir em frente.”, finalizou.

Vale lembrar que eles tiveram um breve boato de separação em 2019, que supostamente teria sido por causa de ele tê-la pressionado a ter filhos, mas eles rapidamente voltaram a ficar juntos.

Dakota pareceu confirmar seu relacionamento com Chris Martin em entrevista à Tatler em setembro de 2018, quando disse: ‘ Não vou falar sobre isso, mas estou muito feliz.’

Gwyneth Paltrow falou sobre o relacionamento de seu ex-marido com Dakota em uma entrevista de 2020 para a Harper’s Bazaar, descrevendo como a atriz se tornou parte de sua família.

“Eu a amo. Posso ver como isso pareceria estranho porque não é convencional. Mas acho que, neste caso, só por ter passado por isso iterativamente, eu simplesmente a adoro”

‘Estamos juntos há um bom tempo e às vezes saímos, mas ambos trabalhamos tanto que é bom estar em casa e ser aconchegante e privado… A maior parte da festa acontece dentro da minha casa” , afirmou Dakota em dezembro de 2021 à Elle.

Em 8 de março deste ano, uma fonte confirmou o noivado à revista People. “Eles ficaram noivos há anos, mas não tinham pressa em se casar.”

Dakota Johnson comenta sobre fracasso de ‘Madame Teia’

A atriz Dakota Johnson , protagonista do filme Madame Teia , afirmou que não se impressionou com as críticas ruins que o longa recebeu. “Infelizmente, não estou surpresa que isso [as críticas negativas] tenha acontecido do jeito que está” , disse ao site Bustle.

“É tão difícil fazer filmes. E isso está começando a acontecer até com os pequenos, que é o que realmente me assusta, as decisões são tomadas por comitês, e a arte não vai bem quando é feito por comitê. Os filmes são feitos por um cineasta e uma equipe de artistas ao seu redor”, completou.

A estrela de Cinquenta Tons de Cinza, afirmou que não deve aparecer novamente em produções do gênero.

“Mas foi definitivamente uma experiência, para mim, fazer aquele filme. Eu nunca tinha feito nada parecido antes. Provavelmente nunca mais farei algo assim porque não faço sentido naquele mundo. E eu sei disso agora ”, alegou.

Dakota disse que entende o fracasso do filme. “Não é legal fazer parte de algo detonado, mas não posso dizer que não entendo” , finalizou.

Vale lembrar que o longa recebeu a pontuação de 12% no site Rotten Tomatoes, a nota mais baixa dos filmes do Homem-Aranha da Sony.