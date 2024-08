Estádio de Wembley compartilha medidas de segurança para show de Taylor Swift

A partir desta quinta-feira (15), a cantora Taylor Swift vai se apresentar no Estádio de Wembley em Londres para encerrar a turnê europeia da The Eras Tour .

Serão as primeiras apresentações após a ameaça de atentado terrorista que ocasionou o cancelamento dos shows em Viena, na Áustria.

Os fãs que não tiverem ingressos para os shows foram alertados a não se reunirem fora do local do show.

Vale destacar que a prática dos fãs é conhecida como “Tay Gating ” nas redes sociais, que faz com que os fãs não consigam entrar nos shows da cantora se reúnam fora dos locais para ouvir suas músicas favoritas, não será permitida nos próximos cinco shows de Taylor Swift no Estádio de Wembley.

Uma nota no site do estádio diz: “O Estádio de Wembley está situado em uma área residencial. Pedimos gentilmente que apenas aqueles com ingressos ou aqueles que visitam nossas mercadorias nas megalojas compareçam ao estádio para evitar transtornos aos moradores e empresas locais.”

“Para apoiar a entrada e saída segura de todos dentro do estádio, ninguém está autorizado a ficar fora de qualquer entrada ou na Escadaria Olímpica em frente ao estádio.”

Vale lembrar que Taylor já se apresentou em um local com capacidade para 90.000 pessoas por três noites em junho.

Isso aconteceu depois de cerca de 50.000 fãs terem acampado nas colinas logo atrás do Olympic Stadium em Munique para assistir o show no final do mês passado.

“As multidões de 74.000 pessoas por noite no estádio foram tão apaixonadas e tão generosas conosco. E Antes de chegar a Munique, eu não tinha ideia de que havia um enorme parque atrás do estádio, mas cerca de 50 mil pessoas compareceram e ouviram o show na encosta em ambas as noites”, escreveu a cantora em seu Instagram.

“Tenho assistido tantos vídeos do público participando plenamente do show de longe, toda aquela alegria… Estou muito grata pelas memórias inesperadas que esta turnê criou”, finalizou.

Antes dos shows em Londres, o Estádio de Wembley divulgou em seu site que “ todos serão verificados antes de entrar ” e “nenhum tipo de arma será permitido”.

A Polícia Metropolitana negou que o suposto plano terrorista tenha tido impacto nos próximos shows, dizendo anteriormente à People em comunicado: “Não há nada que indique que os assuntos que estão sendo investigados pelas autoridades austríacas terão impacto nos próximos eventos aqui em Londres”.

Taylor Swift será acompanhada pelo Paramore e vários outros artistas, incluindo Griff e Suki Waterhouse, nos shows que vão até 20 de agosto.

O filme É Assim Que Acaba , baseado no romance de Colleen Hoover, estreou nos cinemas na última quinta-feira (08) e tem atraído a atenção não apenas pela sua trama cativante, mas também por sua trilha sonora, que inclui grandes nomes do pop. A principal faixa do filme, My Tears Ricochet de Taylor Swift , tem se destacado, com um aumento notável nas buscas no Google desde o lançamento.

A música, parte do álbum Folklore (2020) de Swift, desempenha um papel crucial no clímax da história, que segue Lily Bloom, uma jovem que se muda para Boston para começar uma nova vida e realizar seu sonho de abrir uma floricultura. Ao longo da trama, Lily se envolve com um homem enigmático que a faz confrontar traumas do passado.

Segundo dados do Google Trends, coletados pela CNN Brasil, My Tears Ricochet t eve dois picos significativos de popularidade nos últimos três meses: em 16 de maio, quando a canção foi destaque no trailer do filme, e em 11 de agosto, três dias após a estreia. Em 16 de maio, a música alcançou a 86ª posição no gráfico de popularidade, e seu maior pico foi registrado em 11 de agosto.

Os países que mais buscaram a música durante esse período incluem Filipinas, México, Portugal, Irlanda, Austrália e Brasil. Além de Taylor Swift , a trilha sonora do filme conta com faixas de outros artistas renomados como Lana Del Rey, Post Malone, Birdy, Cigarettes After Sex, Ethel Cain e Lewis Capaldi , amplificando o impacto musical do longa nas plataformas digitais.