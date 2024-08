Mayra Dugaich Adele elogia Chappell Roan

Durante seu show em Munique na última quarta-feira (14), Adele comentou sobre Chappell Roan , que ela descobriu recentemente.

“Ouvi uma música há pouco no meu aniversário e adorei, e estava na playlist de uma das minhas amigas. E então, caí na toca do coelho na segunda-feira. O dia todo” , disse.

“Ela é espetacular e, no fim das contas, ela não tem apenas uma música. Ela tem sete músicas brilhantes. Eu acho que ela é absolutamente incrível. Estou muito animado por ela, mas minha amiga também disse que está um pouco assustada. Então, faça o que tiver que fazer, menina, mas você é fenomenal” , continuou.

“De qualquer forma, tudo o que fiz esta semana foi descobrir Chappell Roan” , contou.

Recentemente Roan entrou na Billboard Hot 100 com seu single Casual , atualmente na 79ª posição. subiu para a décima posição na Billboard Hot 100, marcando seu primeiro hit no top 10. Além disso, seu álbum de estreia, The Rise and Fall of a Midwest Princess, alcançou o top 10 na Billboard 200. Internacionalmente, Hot To Go! entrou na Billboard Global Excl. U.S. no número 200.

A residência de Adele em Munique, prevista para terminar no final de agosto, já foi marcada por momentos memoráveis, incluindo a revelação de seu noivado.

Adele se apresenta na chuva em Munique

Na última quarta-feira (14), Munique foi atingida por uma chuva torrencial durante o show de Adele na arena ao ar livre que tem capacidade para 80.000 pessoas.

No entanto, a cantora de Rolling in the Deep não deixou a chuva impedi-la de fazer uma performance estelar, como visto em uma filmagem viral de fãs na qual Adele canta o hit do álbum 30 , Oh My God , enquanto a chuva cai ao seu redor.

“Se parar de chover quando eu fizer ‘Set Fire to the Rain’, vou ficar furiosa “, Adele brincou com os fãs durante o show.

Vale destacar que durante a sequência de shows para Adele na cidade alemã, ela revelou que está noiva do agente esportivo Rich Paul após três anos de namoro. A vencedora de 16 Grammys leu em voz alta uma placa de fã que dizia: “ Quer se casar comigo?”

“Não posso me casar com você” , ela respondeu, levantando a mão esquerda para indicar um anel em seu dedo enquanto a multidão aplaudia. “ Porque eu já vou me casar.”

Vale lembrar que a estadia de 10 noites de Adele em Munique termina em 31 de agosto.