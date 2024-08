Mayra Dugaich [object Object]

O grupo de K-pop NewJeans adicionou outro vídeo à sua lista de clipes com mais de 100 milhões de visualizações no YouTube.

Seu videoclipe para Cookie , uma das três faixas de foco de seu EP de estreia, atingiu o marco e se tornou o quinto clipe do grupo a chegar neste número, seguindo os vídeos de performance de Hype Boy, OMG e Ditto , bem como o videoclipe de Super Shy.

Vale lembrar que o single foi elogiado como “ a melhor música do EP de estreia do impressionante grupo feminino de K-pop NewJeans ” pelo jornal The New York Times, que o escolheu como uma das 70 “ Melhores Músicas de 2022 “. A música foi a única entrada de um artista de K-pop na lista.

Segundo o Korea Herald, o quinteto gerou 200 milhões de streams no Spotify com a música.

Atualmente, as meninas do NewJeans se preparam para aparecer em programas de música no Japão em 17 e 19 de agosto, na Nippon TV e TBS, respectivamente.

NewJeans lançam novo single album ‘How Sweet’

Em maio, o grupo de k-pop NewJeans lançou o single album How Sweet . O disco reúne duas músicas, uma homônima e outra b-side intitulada Bubble Gum.

Minji, Hanni, Danielle, Haerin e Hyein também lançaram um videoclipe para a nova faixa.

O single também ganhou um performance vídeo, onde o grupo foca na coreografia da música.

Vale lembrar que o quinteto estreou em agosto de 2022, fazendo muito sucesso na Coreia do Sul e no mundo. Atualmente elas possuem quatro faixas com mais de 500 milhões de reproduções no Spotify entre as mais populares da plataforma.

Assista: