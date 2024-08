Mayra Dugaich Gwen Stefani cancela show por causa de uma “lesão recente”

No ultimo sábado (10), a cantora Gwen Stefani anunciou em seu stories do Instagram que precisaria cancelar seu show em Atlantic City por causa de uma “ lesão recente” .

“Como resultado de uma lesão recente e em consulta com meus médicos, fui informada de que não poderei me apresentar em 17 de agosto no Hard Rock Live na Etess Arena em Atlantic City “, escreveu.

De acordo com a People, Gwen não deu muitos detalhes sobre o que aconteceu ou mencionou a gravidade da lesão, mas pediu desculpas aos fãs e prometeu que os fãs que compraram ingressos receberiam uma atualização por e-mail da Ticketmaster “ assim que o novo show for anunciado “. Ela afirmou que “ os ingressos atuais serão válidos para a nova data” sem mencionar a possibilidade de reembolso.

“Sinto muito e estamos planejando reagendar o show o mais rápido possível “, acrescentou.

Vale lembrar que a cantora está em turnê. As próximas datas seguem confirmadas. Ela irá se apresentar no iHeart Radio Music Festival em Las Vegas em 20 de setembro, seguido por paradas no Alabama, em 28 de setembro e Monterrey, no México, em 12 de outubro.

Gwen Stefani lançou recentemente o novo single Hello World com Ryan Tedder e Anderson .Paak para os jogos olímpicos, que terminaram no último domingo (11). Ela será coach da 26ª temporada do The Voice ao lado dos colegas Reba McEntire, Snoop Dogg e Michael Bublé. O programa estreia no dia 23 de setembro.

Gwen Stefani diz que não se lembra das músicas do No Doubt

A cantora Gwen Stefani revelou que não se lembra das músicas do No Doubt . Em fevereiro, ela esteve no programa Jimmy Kimmel Live e comentou sobre o assunto.

“Não me lembro delas… De jeito nenhum!” , disse.

O grupo fará uma apresentação no festival Coachella em abril. “Acho que terei que aprender provavelmente oito ou nove (músicas)”, revelou.

Eles irão se reunir após quase uma década separados. “Estou tão animada e acho que o que vai ser hilário o que vai acontecer. Vou subir no palco e olhar em volta e começar a rir porque vai ser como andar de bicicleta. Nós vamos ficar tipo, ‘O que estamos fazendo? Estamos no futuro agora, estamos no Coachella.’ Vai ser bizarro “, concluiu.

Vale lembrar que o No Doubt foi criado em 1986 e alcançou o sucesso em meados dos anos 1990. O grupo gravou sete álbuns de estúdio, o último foi o Push and shove , de 2012.