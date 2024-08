Mayra Dugaich Álbum ‘Vultures 2’ estreia no topo de parada R

Nesta quarta-feira (14) , o álbum Vultures 2 de Kanye West e Ty Dolla $ign chegou ao primeiro lugar na parada Top R&B/Hip-Hop Albums da Billboard. O projeto que inicialmente era esperado para ser lançado em 8 de março, chegou em 3 de agosto e atingiu 107.000 unidades equivalentes de álbuns na semana de rastreamento de 2 a 8 de agosto, de acordo com a Luminate.

Do total da primeira semana do álbum, 60.500 unidades vieram por meio de vendas tradicionais de álbuns. O número contou com várias versões no mercado: uma edição explícita padrão amplamente disponível, uma edição limpa lançada no final da semana e cinco variantes explícitas adicionais lançadas na loja virtual oficial de Ye, cada uma contendo o álbum padrão e uma faixa bônus exclusiva de estúdio por álbum. Graças às vendas robustas, Vultures 2 estreia em 2º lugar na parada Top Album Sales.

Segundo a Billboard, a atividade de streaming contribui com 46.000 unidades, o que equivale a 59,4 milhões de streams oficiais sob demanda das músicas do álbum padrão, com um início em 6º lugar na parada Top Streaming Albums.

Com Vultures 2 , Ye ganha seu 12º No. 1 no Top R&B/Hip-Hop Albums e empata com R. Kelly como o quinto maior número de campeões entre todos os artistas desde que a parada começou em 1965. The Temptations lidera a contagem, com 19, seguido por Drake e Future (15 cada) e Jay-Z (14).

Ty Dolla $ign pega seu segundo primeiro lugar no Top R&B/Hip-Hop Albums com Vultures 2, seguindo a edição anterior do projeto. Vultures 1 reinou por cinco semanas consecutivas de fevereiro a março.

Vale destacar que Vultures 2 abre em primeiro lugar na parada Top Rap Albums e em segundo lugar na Billboard 200 de todos os gêneros. Na última lista, a entrada notavelmente encerra uma sequência de 11 primeiros lugares consecutivos no primeiro lugar para a discografia de Kanye.

Nove faixas de Vultures 2 aparecem na parada Hot R&B/Hip-Hop Songs, lideradas por Field Trip na posição 10. A faixa, que apresenta versos de Playboi Carti, Kodak Black e Don Toliver, foi a música mais transmitida do álbum da semana, com 9,5 milhões de transmissões oficiais nos Estados Unidos.

Kanye West e Ty Dolla $ign liberam novo álbum ‘Vultures 2’

No dia 3 de agosto, Kanye West e Ty Dolla $ign liberaram o novo álbum, a sequência Vultures 2 . O LP conjunto já está nos serviços de streaming após muitas incertezas.

O disco chega cerca de seis meses depois do primeiro Vultures, que liderou a parada da Billboard 200 em semanas consecutivas. Isso marcou a primeira vez que West manteve o primeiro lugar por mais de uma semana desde Watch the Throne.

Vale destacar que o lançamento de Vultures 2 marca mais um mês movimentado para Ye e Ty Dolla $ign. Eles estão programados para realizar duas festas de experiência auditiva na Coreia do Sul e em Taiwan.

O projeto de 16 faixas traz sobras do Vultures, como Slide e Time Moving Slow . Eles contaram com uma infinidade de convidados para mostrarem sua visão, com participações de Playboi Carti, Don Toliver, Lil Wayne, Future, Young Thug e muito mais.

Na última sexta-feira (2), Slide chegou primeiro as plataformas digitais, seguido por uma transmissão ao vivo do projeto no YouTube antes que Vultures 2 finalmente começasse a aparecer nas plataformas de streaming.

Vale lembrar que Kanye e Ty ainda estão em evidência com o sucesso da faixa Carnival , que alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100 em março.

Segundo a Billboard, Ty Dolla $ign disse à publicação em julho que o V2 ​​estava concluído, mas aguardava um lançamento adequado.

“Temos todas as músicas. Basicamente é como, ‘Como podemos chegar lá? Como podemos ir além do primeiro álbum? Certas pessoas provavelmente esperarão que você faça exatamente o mesmo som. Mas esse som já saiu.”, afirmou .