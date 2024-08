Mayra Dugaich Nick Carter processa mulher que o acusou de abuso sexual

O cantor Nick Carter , entrou com uma ação contra sua acusadora de agressão sexual, Melissa Schuman , negando suas acusações e exigindo US$ 2,5 milhões em indenização.

A queixa, apresentada no Tribunal Superior da Califórnia em 26 de julho, foi feita em resposta ao processo inicial de Schuman em abril de 2023. Ela ocorre em meio a uma batalha legal em andamento com Melissa e outra acusadora, Shannon Ruth, que processou o cantor em 2022 por agressão sexual.

Em seu processo inicial, Schuman, mais conhecida como vocalista do grupo feminino Dream do início dos anos 2000, alegou que o ataque ocorreu em 2003, enquanto ambos filmavam um filme de terror adolescente The Hollow em Los Angeles. Ela alegou que Carter a convidou para sair um dia após as filmagens. Ela, que tinha 18 anos na época, trouxe sua colega de quarto Rachel Green para o apartamento de Carter em Santa Monica, onde ele e seu amigo Tony Bass prepararam bebidas para eles. Ela alegou que Carter colocou um sedativo em sua bebida e, após convidá-la para ouvir músicas novas em seu escritório, começou a beijá-la. Ele então a levou ao banheiro e fez sexo oral nela, apesar de seus protestos.

Depois que Bass bateu na porta, Nick Carter mudou-se para outro banheiro com Schuman e forçou-a a praticar atos sexuais com ele. Eles então foram para o quarto onde ela afirma que ele a estuprou. Nos dias que se seguiram, ela compartilhou sua história com Green, a mãe de Green, seus familiares e seu terapeuta sobre o incidente.

Vale destacar que a ação de Carter, relatada pela primeira vez pela revista InTouch, nega essas acusações. Sua versão dos acontecimentos descreve uma noite em que ele e Melissa flertaram a noite toda e, depois de beber e sair, os quatro foram dormir no quarto. O processo afirma que Nick e Melissa estavam deitados um ao lado do outro na cama, enquanto Bass e Green estavam no chão a poucos metros deles. A denúncia de Carter afirma que ele e Melissa Schuman praticaram sexo consensual, o que Bass ouviu. Green lembrou que a noite foi “ agradável ” e não tinha ideia de que qualquer agressão tivesse ocorrido.

Carter alega que ela inventou sua versão dos acontecimentos anos depois da noite em questão para salvar sua própria carreira. O processo afirma que Schuman “r econhece publicamente a sua carreira em declínio e a sua sede de relevância na Internet ”, apontando para um vídeo de 2014 no YouTube que ela publicou intitulado “Preciso de me tornar importante na Internet ”.

Vale lembrar que Melissa tornou públicas suas alegações pela primeira vez em uma postagem de blog em 2017. Nesse mesmo ano, ela apresentou um boletim de ocorrência à polícia, mas nenhuma acusação foi apresentada contra Carter. O processo de Nick Carter detalha como ela promoveu alegações difamatórias contra ele nos anos que se seguiram e como elas lhe custaram perdas significativas em seus negócios, incluindo acordos de endosso com MeUndies, VRBO, Roblox e mais que totalizaram milhões.

Segundo a Variety, esta é a mais recente questão legal em andamento de Carter relativa à agressão sexual. Em dezembro de 2022, Ruth entrou com uma ação contra Carter em Clark County, Nevada, alegando que ele a forçou a fazer sexo oral nela após um show dos Backstreet Boys em 2001. Em resposta, Carter entrou com uma contra-ação em fevereiro de 2023, nomeando Ruth, Melissa e seu pai como réus.

O cantor pede US$ 2,5 milhões em indenização, com valor exato a ser provado em julgamento.

Três mulheres acusam Nick Carter de abuso sexual

Em maio, estreou no Brasil a série documental sobre os irmãos Nick Carter e Aaron Carter com exibição pelo streaming Max .

Nick e Aaron Carter: A Queda dos Ídolos mostra as denúncias de três mulheres contra Nick .

A cantora Melissa Schuman e ex-integrante do grupo Dream afirma que ela teve um encontro com Nick Carter quando tinha 16 anos.

Ela afirma que Nick preparou bebidas e depois a arrastou para um banheiro, onde iniciou o abuso sexual. Nick nega a acusação e alega que Melissa Schuman nunca deu nenhum sinal de que o ato não era consensual. Por sua vez, ela diz que era virgem na época.

Ashley Repp era amiga de Angel Carter e passou o verão na casa da família em Florida Keys, quando tinha 15 anos. Ela afirma que havia “álcool à vontade na casa” , sem a presença de adultos, e que foi “estuprada repetidas vezes por Nick”.

Shannon Ruth, afirma que o estupro aconteceu quando tinha 17 anos, dentro de um ônibus da turnê dos Backstreet Boys, após um show em Tacoma, em Washington em 2001. Shay sofre de paralisia cerebral e autismo.