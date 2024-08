Mayra Dugaich 2NE1 anuncia show extra na Coreia do Sul

Nesta segunda-feira (12), a YG Entertainment anunciou um show extra do grupo 2NE1 no dia 4 de outubro em Seul.

O grupo já havia divulgado os show dos dias 5 e 6 de outubro, comemorando o 15º aniversário de estreia. Os ingressos para o show de duas datas esgotaram assim que ficaram disponíveis, atraindo mais de 400 mil fãs simultaneamente.

Vale lembrar que o grupo está se reunindo oito anos após a separação. Depois de subir ao palco em Seul, elas visitarão Tóquio e Kobe, no Japão, no final de novembro e início de dezembro, respectivamente.

No último domingo (11), Minzy postou uma foto dela e de CL no Instagram fazendo uma pausa no treino, chamando-se de “ Elsa e Anna de um reino do hip-hop ”.

2NE1 anuncia turnê mundial

No último domingo (21), a YG Entertainment anunciou que o 2NE1 está se reunindo oficialmente para comemorar os 15 anos do grupo. O post nas redes sociais foi compartilhado com a mensagem que diz: “ Bem-vindo de volta ”. As quatro integrantes aparecem no pôster.

Segundo a Billboard, Yang Hyun Suk, revelou em um vídeo que o popular grupo feminino de K-pop realizará uma série de shows para comemorar seu 15º aniversário. Ele explicou que a turnê do 2NE1 começará em Seul, na Coreia do Sul, em outubro, antes de seguir para Osaka, no Japão, em novembro e Tóquio, em dezembro. Ele revelou que a turnê continuaria ao longo de 2025, com outros locais ainda a serem revelados.

Vale lembrar que elas ganharam popularidade com o single de estreia Fire em 2009 e se tornaram conhecidas mundialmente com a faixa I’m the Best. O 2NE1 é composto por Park Bom, Sandara Park, CL e Minzy e se tornaram um dos grupos femininos mais icônicos do K-pop.

O grupo se separou em 2016 após um hiato de um ano e a saída de Minzy. O single mais recente foi Goodbye, de 2017. Em 2022, CL reuniu o grupo no Coachella, marcando a primeira vez que elas se apresentaram juntas no palco desde 2015.

Ainda de acordo com a Billboard, vale destacar que ao longo de sua carreira, o 2NE1 teve 19 sucessos na parada World Digital Songs, três álbuns apareceram no top 10 da parada World Albums e um álbum apareceu na parada Billboard 200.

Vale destacar que o gênero K-pop estourou em todo o planeta há alguns anos e, desde então, tem sido uma crescente na plataforma Spotify . Nos últimos anos, o gênero entrou de vez nas playlists e a prova disso é que o gênero musical asiático cresce 47% em média ano a ano tornando o Brasil o 5º maior mercado de streaming de K-Pop na plataforma em 2020.

Naquele ano, o 2NE1 ficou em décimo lugar entre as artistas femininas mais ouvidas no Brasil.

