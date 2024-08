Mayra Dugaich Twitch lança nova categoria de DJs com transmissão mundial de 24 Horas

Nesta quinta-feira, 8 de agosto, a Twitch , serviço de transmissão ao vivo, lançará oficialmente sua nova categoria de DJs, celebrando com uma transmissão mundial de 24 horas, apresentando DJs de todo o mundo, como Aluna, BAYNK, Sam Feldt, Sofi Tukker, Zedd e muitos outros. A transmissão começa em 8 de agosto às 4h da manhã no canal oficial da Twitch.

A música tem se tornado cada vez mais popular no serviço de streaming, com os espectadores assistindo a 162 milhões de horas de conteúdo musical em 2023. Desde o início de 2020, o número de DJs transmitindo na nossa plataforma mais do que quadruplicou e mais de 15.000 deles conseguiram construir e monetizar comunidades de fãs de música na Twitch. Hoje, há dezenas de milhares de DJs transmitindo regularmente na Twitch.

Esse lançamento marca um momento importante para o serviço e a indústria musical, rompendo barreiras que dificultavam a capacidade dos DJs de compartilhar música e se conectar com fãs de todo o mundo. Historicamente, os DJs corriam o risco de remoções, banimentos, conteúdo silenciado, entre outros.

Confira: