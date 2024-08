Mayra Dugaich Tim Bernardes faz show do álbum ‘Mil Coisas Invisíveis’ em São Paulo

O cantor Tim Bernardes vai se apresentar em São Paulo com o show do seu segundo disco-solo Mil Coisas Invisíveis no dia 10 de agosto de 2024 (sábado).

Desde a sua estreia com o grupo O Terno, Tim Bernardes se consolidou como um dos principais compositores do país. O álbum, lançado pelo selo Coala Records no Brasil e distribuído internacionalmente pela Psychic Hotline, já levou o cantor aos principais teatros do país e a cidades dos Estados Unidos, Europa e Japão.

Mil Coisas Invisíveis foi aclamado pela crítica e rendeu ao artista uma indicação ao Grammy Latino 2023 na categoria de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira .

No show, que tem a direção musical do próprio Tim Bernardes , o público poderá se deleitar com interpretações de músicas como Nascer, Viver, Morrer, BB (Garupa de Moto Amarela), Mistificar e Última Vez .

Atualmente, Tim está na fase final da turnê de encerramento do Terno, antes do hiato do grupo, e estes dois shows solos do Mil Coisas Invisíveis serão os únicos do artista em São Paulo e Rio de Janeiro este ano.

Tim Bernardes transita com frequência e naturalidade entre o indie e a MPB, tendo canções de sua autoria gravadas por nomes do calibre de Gal Costa e Maria Bethânia. Em 2022, uma parceria de Tim com Erasmo Carlos ganhou registro de Alaíde Costa. Além de ter arrancado elogios de Caetano Veloso, o cantor e compositor também chamou atenção fora do Brasil, sendo mencionado e compartilhado por Devendra Banhart e pelo grupo BadBadNotGood. A relação se deu de forma mais próxima com a banda americana Fleet Foxes, com quem gravou uma música. Ele, inclusive, foi responsável por fazer os shows de abertura do grupo em uma turnê pela Costa Oeste do Estados Unidos e Europa em 2022.

Vale lembrar que o show acontecerá no Espaço Unimed.