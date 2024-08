Mayra Dugaich Dudu Nobre fará apresentação gratuita em São Paulo

No próximo dia 31 de agosto , o cantor, compositor e instrumentista Dudu Nobre se apresenta no estacionamento do Central Plaza Shopping em estilo pista. O show é gratuito e promete atrair grande público a partir das 17h .

Vale lembrar que Dudu Nobre iniciou sua carreira ainda jovem, tocando cavaquinho e participando de rodas de samba. Seu primeiro álbum, intitulado com seu nome e lançado em 1999, marcou o início de sua trajetória profissional. Rapidamente se destacou como um dos grandes nomes do samba, tanto por suas habilidades como compositor quanto por suas performances ao vivo. Atualmente, aos 50 anos, é considerado um dos maiores sambistas do país.

Durante o show, o público poderá aproveitar para cantar junto grandes sucessos como A Grande Família, No Mexe Mexe, No Bole Nole, Chegue Mais, Vou Botar Teu Nome Na Macumba, Feliz da Vida entre outros sucessos do cantor.

“O Central Plaza tem se tornado referência em eventos e ações culturais para os frequentadores da nossa vizinhança, trazendo sempre opções de qualidade. A apresentação do Dudu Nobre é mais uma grande atração para toda a região aproveitar gratuitamente um momento de lazer e descontração com segurança” , destaca Carlos Simões, Superintendente do Central Plaza Shopping.

Calote em ex-empresário faz mansão de Dudu Nobre ser penhorada

O ex-empresário de Dudu Nobre entrou com uma ação judicial contra o sambista. O processo, que tramita no Rio de Janeiro, envolve uma dívida de R$ 100 mil que o cantor teria contraído em 2011 e nunca pagou. Segundo o colunista Daniel Nascimento , do jornal O Dia, noticiou, José Bernardo, que gerenciou sua carreira, afirma que emprestou o valor juntamente com seu ex-sócio, ao qual ele pagou e “tomou” a dívida para si.

O débito inicial de R$ 100 mil, com juros e honorários advocatícios, alcançou o montante exorbitante de R$ 416.232,55. O empresário, indignado, através de seus advogados, requereu a penhora dos bens do artista.

Segundo documentos obtidos pelo jornalista, a Justiça acatou o pedido para a penhora de ativos financeiros e desde então vem bloqueando valores em contas e direitos autorais do sambista. Também foi solicitado e realizada no início deste mês de julho, uma visita na casa do músico, localizada na Barra da Tijuca, para uma avaliação, é isso mesmo caros leitores, até mesmo a residência de Dudu não escapou e esta sendo penhorada, e caso ele não salde a dívida com o ex-empresários a tempo, ela iria a leilão.

A situação se complicou ainda mais para Dudu Nobre quando a juíza Adriana Angeli de Araujo de Azevedo Maia, da 5ª Vara Cível da Barra da Tijuca, rejeitou os embargos apresentados pela defesa do cantor. Além disso, a intimação do réu foi considerada válida, mesmo assim ele deve regularizar seu endereço nos autos.

Foi determinada, a penhora do restante do valor devido pelo famoso, que é de R$ 353.699,05. Com a penhora dos bens e o nome nos cadastros de inadimplentes, resta saber como o cantor vai resolver essa crise. José Bernardo que é quem está processando Dudu Nobre, continua firme em sua posição e o processo segue em andamento.