Mayra Dugaich Cláudio Zoli apresentará o melhor da soul music brasileira no Rock In Rio

Abrilhantar a música popular brasileira com soul music é a missão do atemporal Cláudio Zoli , conhecido pelas canções Noite do Prazer, Cada um, Cada um, À Francesa e tantos outros que foi como coroado príncipe da soul music e rápido conquistou o coração de muitos.

Sua marca registrada é o swing de suas músicas, evidenciado por sua voz rouca e a guitarra afiada que fazem qualquer um dançar há cerca de 40 anos, sendo seu tempo de carreira, com uma discografia invejável dividida em 14 álbuns e dois DVD’s, além de ser prestigiado por prêmios como Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte e o Disco de Ouro.

Agora, o Rock in Rio convida o soulman para cantar seus maiores sucessos no palco Global Village, com a data do encontro marcada para o dia 21 de setembro, com as canções de sucesso garantidas na trilha sonora do dia potencializando com solos de guitarra únicos de Zoli, especialidade que o artista gosta de explorar.

O dia de sua apresentação foi nomeado Para Sempre Soul , como homenagem ao gênero, e irá compartilhar o dia com a banda Black Rio e Hyldon Silva, conhecidos pela sua potência na soul music, com garantia de clássicos e novidades repaginadas. Além do show, Claudio Zoli participa também do tributo encabeçado pelo festival à música brasileira, sendo uma faixa que conta com 53 artistas que estão na line-up do evento, que passa de Claudio Zoli a Zeca Pagodinho e Xororó.

Segundo o Rock In Rio, será um encontro inédito de grandes artistas brasileiros do soul para celebrar a música e inspirar mudanças positivas que contribuam para a construção de um mundo melhor.

Vale destacar as outras atrações do dia no palco Global Village. A Banda Black Rio é uma icônica banda brasileira de funk e soul, formada nos anos 70 pelo saudoso maestro Oberdan Magalhães. Reconhecida por sua fusão de ritmos brasileiros com o soul e o funk americano, eles foram pioneiros na cena musical criando sucessos como Maria Fumaça e Mr. Funky Samba . A banda influenciou gerações de músicos e continua a ser uma referência na música brasileira.

J unto com Tim Maia e Cassiano, Hyldon formou a tríade sagrada da soul music brasileiro. C onhecido por suas letras poéticas e melodias cativantes, ele alcançou sucesso com o álbum Na Rua, na Chuva, na Fazenda e o hit As Dores do Mundo . Sua contribuição para a música brasileira o estabelece como importante nome da musical nacional.