Mayra Dugaich Janet Jackson planeja nova residência em Las Vegas, diz TMZ

Na última terça-feira (6), foi divulgado que a cantora Janet Jackson está planejando uma nova residência em Las Vegas.

De acordo com o TMZ, a curta temporada de shows deve começar em dezembro no Resorts World. Ela deve fazer uma apresentação especial para receber 2025.

Recentemente, ela recusou uma residência em Londres por achar o contrato de Las Vegas mais lucrativo, afirmou a publicação.

Vale lembrar que em 2019 Janet apresentou o show Metamorphosis no Park MGM,

A equipe da cantora não se pronunciou sobre o assunto.

Janet Jackson revela bastidores de ‘Scream’ com Michael Jackson

Janet Jackson reflete com carinho sobre seu icônico dueto com seu falecido irmão Michael Jackson . Durante uma entrevista à BBC sobre sua turnê atual, Together Again , Janet destacou o momento especial de suas apresentações ao vivo, onde ela canta Scream acompanhada de filmagens de Michael, que faleceu em 2009. Ela descreve esse momento como um dos mais emocionantes da turnê, mencionando que às vezes se emociona ao ouvir e ver Michael durante os shows.

Janet recordou que a canção Scream foi escrita por ela e Michael em seu apartamento em Nova York. Ela revelou como a música representa não apenas sua jornada pessoal, mas também os desafios que Michael enfrentava na época, incluindo a luta contra a fama e o assédio público. “Mike e eu escrevemos essa música em Nova York, no apartamento dele”, lembrou Janet. “Eu revivo toda aquela jornada, ouvindo-o cantar e lembrando o que ele estava passando naquela época.”

Lançada em 1995, Scream alcançou o 5º lugar na Billboard Hot 100 e permaneceu na parada por 17 semanas. O videoclipe em preto e branco recebeu vários prêmios, incluindo um Grammy e 11 indicações no MTV Video Music Awards. Michael Jackson expressou seu orgulho pelo sucesso da música em uma entrevista da MTV na época, e Janet confirmou que, apesar da aparência alegre do videoclipe, os bastidores foram marcados por desafios.

Na série documental da Lifetime sobre Janet Jackson, exibida em 2022, ela revelou que o processo de gravação não foi tão harmonioso quanto parecia. Janet explicou que, apesar do videoclipe parecer divertido para os fãs, havia tensão nos bastidores, com a gravadora de Michael tentando manter os sets separados e criando um ambiente competitivo. “Foi difícil”, disse Janet. “Michael filmava à noite; eu filmava durante o dia. A gravadora dele bloqueava todo o set dele para que eu não pudesse ver o que estava acontecendo.”