Mayra Dugaich Anitta recebe indicações ao VMA 2024

Nesta terça-feira (6), foi divulgada a lista dos indicados ao MTV VMA 2024 . Anitta recebeu três indicações ao prêmio.

É o terceiro ano consecutivo que a brasileira concorre na premiação, sendo que neste ano ela briga pelo troféu na categoria Melhor Clipe Latino com Mil Veces e BELLAKEO , parceria com Peso Pluma. Mil Veces ainda concorre ao prêmio de Melhor Edição.

Taylor Swift recebeu 10 indicações. Post Malone, está em segundo, com nove indicações, oito em conjunto com Taylor Swift, e uma por seu hit I Had Some Help, com Morgan Wallen. Ariana Grande, Eminem e Sabrina Carpenter (seis indicações cada); Megan Thee Stallion e SZA (cinco cada), e LISA, Olivia Rodrigo e Teddy Swims (quatro cada).

Fortnite foi indicado para vídeo do ano, onde enfrenta we can’t be friends (wait for your love) de Ariana Grande, Lunch de Billie Eilish, Paint the Town Red de Doja Cat, Houdini de Eminem e Snooze de SZA.

Vale lembrar que Taylor Swift ganhou quatro vezes o troféu de vídeo do ano, por Bad Blood (2015), You Need to Calm Down (2019), All Too Well: The Short Film (2022) e Anti-Hero (2023). Ela poderá estender seu recorde de vitórias e se tornar a primeira pessoa a ganhar três anos consecutivos.

Outros artistas com múltiplas indicações são Benson Boone, Bleachers, GloRilla, Dua Lipa e Tyla, com três cada; e Bad Bunny, Eilish, Chappell Roan, Charli XCX, Coldplay, Drake, Jelly Roll, Jessie Murph, Jung Kook, Latto, Rauw Alejandro, Sexyy Red, Tate McRae, Usher e Victoria Monét, com dois cada.

Boone, Chappell Roan, Gracie Abrams, Shaboozey, Teddy Swims e Tyla são indicados para melhor artista revelação. Segundo a Billboard, quatro desses artistas provavelmente também estarão na disputa para melhor artista revelação quando os indicados ao Grammy forem anunciados em 8 de novembro.

A cantora dirigiu o vídeo de Fortnight, e foi indicada para melhor direção. Ela já ganhou nessa categoria em três dos últimos quatro anos, por The Man, All Too Well: The Short Film e A nti-Hero .

Vale lembrar que a premiação acontecerá no dia 10 de setembro em Nova York.

