Mayra Dugaich Gabriel Thomaz revisita carreira em temporada de shows em São Paulo

Na última segunda-feira (5), Gabriel Thomaz fez a primeira de uma séria de 4 apresentações no Centro da Terra, em São Paulo.

A temporada nasceu de um pedido de Alexandre Matias, curador espaço, para que Gabriel fizesse uma série de shows repassando seus 30 anos de carreira.

“Mas como assim? 30 anos?”, perguntou Gabriel. E assim a série de shows, que acontecerá todas as segundas de agosto sempre às 20h, foi batizada de Eu Nem Era Nascido. Os shows abrangem diferentes fases da carreira do guitarrista, vocalista e compositor com músicas do passado, presente e canções inéditas.

A temporada começou com show da banda Autoramas. No dia 12 é a vez do projeto solo, Multi-Homem. Acompanhado de Caio Chantecler e Xandão, no dia 19, Gabriel revista o repertório de sua antiga banda, Little Quail. E a temporada termina em grande estilo com a estreia de Autoraminhas, projeto infantil do Autoramas com músicas inéditas.

Gabriel Thomaz anuncia festival do selo Maxilar

A segunda edição do Maxilar Festival se aproxima e traz consigo a energia da música independente . Organizado pelo selo musical Maxilar Records , fundado em 2021 por Gabriel Thomaz do Autoramas e Henrique Roncoletta com o objetivo de lançar novos artistas e promover a diversidade sonora, o festival aconteceu no dia 1º de julho de 2023 , na Associação Cultural Cecília , em São Paulo.

Persie, Lumee/Prismo, Lucifer Kabra, Christine Valença e Fogo 51 , elenco de bandas que compõem o selo Maxilar Records , são as atrações do Maxilar Festival , que, segundo Gabriel Thomaz , “são artistas brasileiros de estilos variados que estão se destacando tanto nos streamings quanto no cenário de shows e estão prontos pra conquistar o mercado e o coração do público”, observou.

“Queremos fazer uma grande festa, com excelentes artistas, num local privilegiado e com ótimas condições técnicas” , completou Thomaz .

O Maxilar Festival não apenas oferece uma plataforma para os artistas do selo se apresentarem, mas também é uma oportunidade para, através da celebração musical, promover a conexão entre artistas e fãs, proporcionando uma experiência enriquecedora e intimista.

Serviço:

Gabriel Thomaz – Eu Nem Era Nascido

Data: todas as segundas de agosto

12/8 – Multi-Homem

19/8 – Gabriel Thomaz Toca Little Quail acompanhado de Caio Chantecler e Xandão.

26/8 – Estréia Autoraminhas

Horário: 20h

Local: Centro da Terra

Endereço: R. Piracuama, 19 – Perdizes – São Paulo – SP

Ingressos no site Sympla.

