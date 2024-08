Mayra Dugaich Welida Souza e Luísa Sonza: uma colaboração de estilo e expressão

No cenário da música e da moda, algumas colaborações transcendem o mero profissionalismo e se tornam verdadeiras fusões de talentos criativos. A parceria entre a maquiadora Welida Souza e a cantora Luísa Sonza é um desses casos. Mais do que apenas uma relação de trabalho, elas compartilham uma visão arrojada e inovadora sobre beleza e estilo, resultando em looks que são verdadeiras declarações de moda.

A Essência de Welida Souza

Welida é conhecida por sua habilidade excepcional em captar a essência de suas clientes e traduzi-la em maquiagem. Seu olhar aguçado e sua destreza técnica permitem que ela crie visuais que vão além do superficial. Para Welida, a maquiagem não é apenas uma camuflagem ou um adorno; é uma forma de expressão artística que revela a personalidade e a autenticidade de cada indivíduo.

Luísa Sonza : Musa e Artista

Luísa Sonza, por sua vez, é uma artista multifacetada. Cantora, compositora e influenciadora, ela transita entre diferentes estilos musicais e sempre se destaca pela sua energia contagiante no palco. Sua presença é magnética, e sua atitude desafia padrões e convenções. Luísa é uma musa perfeita para Welida, pois compartilha dessa mesma ousadia e autenticidade.

O Desafio do Rock in Rio Lisboa

Quando o Rock in Rio Lisboa se aproximou, a missão para Welida era clara: criar um visual que refletisse a força e a energia de Luísa no palco, ao mesmo tempo que destacasse sua feminilidade e sofisticação. O palco de um festival como esse é uma tela ampla e vibrante, onde cada detalhe conta. Welida sabia que precisava abordar esse desafio com maestria.

A Maquiagem de Welida Souza

Welida optou por uma abordagem que realçasse os traços naturais de Luísa, enquanto incorporava elementos ousados e contemporâneos. Aqui estão os principais pontos da maquiagem:

Pele Radiante: A base foi escolhida cuidadosamente para proporcionar uma pele luminosa e impecável. Welida aplicou iluminador estrategicamente nas áreas altas do rosto para realçar os contornos naturais de Luísa.

Olhos Intensos: Os olhos receberam atenção especial. Welida usou tons quentes e terrosos para criar um esfumado cativante. O delineado foi marcante, mas não exagerado, e os cílios postiços deram um toque dramático.

Lábios Poderosos: Luísa é conhecida por seus lábios carnudos, e Welida não hesitou em destacá-los. Um batom vermelho vibrante trouxe sofisticação e sensualidade ao look.

Toque de Inovação: Para adicionar um elemento inovador, Welida aplicou pequenos cristais na região das têmporas e nas sobrancelhas de Luísa. Esses detalhes sutis brilhavam sob as luzes do palco, criando um efeito mágico.

O Resultado

No dia do show, Luísa subiu ao palco do Rock in Rio Lisboa com confiança e atitude. Seu visual era uma combinação perfeita de força e feminilidade, e os fãs não conseguiam tirar os olhos dela. Welida e Luísa haviam criado uma verdadeira obra de arte em forma de maquiagem.