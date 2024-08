Mayra Dugaich [object Object]

O compositor Lin-Manuel Miranda e Eisa Davis anunciaram o lançamento de um novo álbum conceitual intitulado WARRIORS, inspirado no clássico filme cult de 1979 The Warriors e no romance original de Sol Yurick.

O projeto de 26 músicas, que estará disponível em todas as plataformas em 18 de outubro pela Atlantic Records, segue uma gangue fictícia de Nova York de Coney Island ao Bronx e de volta quando eles são acusados ​​​​do assassinato de um respeitado líder de gangue, Cyrus.

“Passamos os últimos três anos musicalizando a jornada dos Warriors de casa, do South Bronx a Coney Island ”, afirmaram os co-compositores em um anúncio conjunto. “Ao longo do caminho, começamos a trabalhar com muitos dos nossos artistas favoritos e anunciaremos seus papéis no álbum nas próximas semanas. Mal podemos esperar para compartilhar essas músicas com vocês no dia 18 de outubro.”

O projeto ostenta algumas credenciais sérias do hip-hop nos bastidores. O rapper vencedor do Grammy Nas atua como produtor executivo, trazendo suas raízes de Nova York. Enquanto isso, o músico vencedor do Grammy Mike Elizondo assume o comando como produtor.

Enquanto o elenco completo permanece em segredo, os criadores provocam uma lista de vozes “repleta de estrelas ” a ser revelada nas próximas semanas. Lin-Manuel Miranda já alcançou sucesso notável na Billboard com projetos como Hamilton, The Hamilton Mixtape e a trilha sonora de Encanto.

A gravação do elenco de Hamilton ganhou um Grammy em 2016 de melhor álbum de teatro musical. Tornou-se a primeira gravação do elenco da Broadway a ser certificada como Diamante pela Recording Industry Association of America.

The Hamilton Mixtape estreou em primeiro lugar na Billboard 200, e a trilha sonora de Encanto, com o hit We Don’t Talk About Bruno , dominou as paradas, fazendo de Miranda o Top Hot 100 Songwriter de 2022 da Billboard. Ele também contribuiu na trilha sonora de Moana, ganhando um Grammy e uma indicação ao Oscar por How Far I’ll Go .

O projeto também se soma ao diversificado trabalho de Eisa Davis, que é uma premiada atriz, escritora e cantora e compositora conhecida por seu trabalho no palco e na tela.

Eiza Davis foi finalista do Prêmio Pulitzer de Drama por sua peça Bulrusher e escreveu e estrelou a Mixtape de Angela. Ela também escreveu para séries de televisão como She’s Gotta Have It da Netflix e Justified: City Primeval da FX, e apareceu em inúmeras produções teatrais e filmes.

Trilha sonora de “Encanto” conta com canções originais de Lin-Manuel Miranda

a trilha sonora original do filme Encanto , com oito canções originais do compositor e letrista Lin-Manuel Miranda e com a trilha instrumental da premiada compositora Germaine Franco . O álbum já está disponível pela Universal Music , via Walt Disney Records.

Dos Oruguitas marcou uma estreia para Miranda: “Esta é a primeira música que escrevi – do começo ao fim em espanhol”, ele disse. “É sobre a viagem dos avós de Mirabel – sua percepção de que às vezes você tem que desapegar, você tem que fazer o impossível” . A canção é interpretada no filme em espanhol por Yatra.

Ao mergulhar na história da música colombiana, Miranda disse: “Muitos dos ritmos me são familiares, mas a instrumentação e a orquestração são diferentes e, muitas vezes, exclusivas para a Colômbia. Uma das coisas mais divertidas é como o acordeão é importante para a música. Foi realmente uma alegria mergulhar no trabalho com artistas que eu não conhecia e ir mais fundo com aqueles com quem cresci – como Carlos Vives, com quem temos a sorte de trabalhar neste filme. Todo este processo tem sido sobre se apaixonar pela música e pela cultura colombiana e ocupar este espaço”.

Encanto apresenta oito canções originais e uma trilha instrumental completa, além de uma canção reprisada e uma versão local de música que acompanha os créditos finais.

A versão digital da trilha sonora também inclui as versões instrumentais das músicas.

Confira: