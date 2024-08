Mayra Dugaich Autenticidade de desenhos assinados por Michael Jackson é questionada

Uma rara coleção de desenhos assinados por Michael Jackson será leiloada no próximo dia 3 de agosto. Os 78 esboços feitos com lápis de cera e pastéis, além de aquarelas, incluem imagens do cantor em um manto estilo Jedi, além de desenhos de cadeiras, de Michelangelo. David, vários presidentes americanos, Peter Pan, ícone da pop art Andy Warhol, Walt Disney, Marilyn Monroe e Rainha Elizabeth II.

“O espólio de Michael Jackson não aceita que esta obra de arte tenha sido criada por Michael Jackson. Nossos representantes examinaram esta obra de arte há vários anos, enquanto ela estava armazenada em um hangar no aeroporto de Santa Mônica, e a inspeção apenas levantou mais preocupações. Desde então, deixamos isso claro para a casa de leilões e outras pessoas. O Espólio pediu provas de que estas obras foram de facto criadas por Michael, e nunca foram produzidas provas suficientes. O risco é do comprador “, disse um representante à Billboard.

“Prepare-se para possuir algumas das peças de arte mais cobiçadas de um dos maiores ícones da música do mundo” , diz a descrição da casa de leilões Kings Auctions. “ Estas peças de arte únicas não são apenas um investimento, são a sua oportunidade de possuir uma peça da história da música.”

“Ele foi influenciado por muitos gêneros artísticos, desde o clássico e arquitetônico até a arte pop e até mesmo o retrato formal. Ele também gostava muito de Londres e dos costumes britânicos” , acrescentou a casa de leilões sobre os esboços, todos assinados e alguns frente e verso.

A Kings Auctions respondeu à reivindicação do Espólio na quinta-feira, enviando uma nova declaração à Billboard: “ O advogado do Espólio de Michael Jackson confirmou por escrito ao advogado da King’s Auctions que a posição do Espólio é apenas sua opinião, e eles não têm base factual. para contestar a autenticidade da obra de arte. Não se sabe por que o Espólio continuaria a publicar esta opinião não apoiada, que poderia facilmente ser mal interpretada pelo público como uma declaração de facto. Parece haver ressentimentos substanciais entre o vendedor da obra de arte e o Espólio que existem há mais de uma década, o que pode ou não ser um fator motivador para a opinião compartilhada com a mídia pelo Espólio pouco antes do leilão .”

Vale destacar que a casa de leilões também enviou um link para cartas de possível procedência autenticando o trabalho de Jackson.

De acordo com a Kings Auctions, o leilão contará com um megalote, Lote #1, que exige um lance inicial de US$ 1 milhão para toda a coleção. Se um licitante atingir esse preço, o leilão terminará imediatamente; caso contrário, cada peça será vendida separadamente. “ Considerada ‘A Coleção do Museu’ por causa de sua natureza rara, essas obras de arte de Jackson são tão íntimas quanto possível. Suas inspirações são claramente comunicadas em cada peça, cada uma única e refletindo os vários momentos da vida do artista ”, disse Kings ao descrever as obras criadas pelo cantor que morreu em 2009 aos 50 anos. “ A peça apresentada provavelmente será o esboço de Martin Luther King, que tem um tamanho generoso de 36 “x 48”. É claro que é digno do estatuto de museu. Outros desenhos incluem retratos de presidentes e celebridades, ele mesmo, bem como personagens da Disney, resumos e muito mais.”

“O amor de Jackson pelo desenho começou desde cedo. Quando era mais velho, buscou orientação de artistas de renome mundial para aprimorar seu talento, resultando nessas raras peças de arte. Apesar de ser conhecido por seu talento na música e na dança, está claro que Jackson também tinha um talento inato para as artes visuais.” , finalizou.