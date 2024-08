Mayra Dugaich Após lesão no dedo, John Mayer revela como está tocando guitarra

Na última quinta-feira (1), o cantor John Mayer revelou pelo Instagram que na semana passada machucou o dedo indicador esquerdo na porta de um caminhão. “A primeira coisa que me passou pela cabeça foi ‘Eu realmente preciso desse dedo em uma semana’. Preciso de todos os meus dedos, mas o indicador esquerdo é o capitão da minha mão inquieta. Vai sarar muito bem, mas ficará fora de serviço por um tempo.”, contou.

“Enquanto isso, passei todos os dias praticando guitarra usando os outros três dedos e acho que soou muito bem! Sempre senti que cada parte de mim pertence a esses shows, e é minha responsabilidade voltar ao palco todas as noites sem estragar o equipamento, e sinto muito pelo infortúnio aqui. O poder da música e o amor por esses shows prevalecerão! Vejo você hoje à noite.”, finalizou.

Vale lembrar que John Mayer estará tocando guitarra no Las Vegas Sphere com Dead & Company para a residência do grupo com o show “Dead Forever – Live at Sphere”.

A última série de shows da Dead & Company em Las Vegas acontecerá de 1 a 3 de agosto e de 7 a 10 de agosto, uma extensão do que é considerado uma experiência imersiva “imperdível ” que celebra o legado do Grateful Dead, combinando seu cancioneiro com os espetáculos técnicos da Esfera.

John Mayer e a banda

Dead & Company é uma banda de rock americana formada em 2015, reunindo ex-membros do Grateful Dead, como Bob Weir (guitarra e vocal), Mickey Hart (bateria) e Bill Kreutzmann (bateria), junto com John Mayer (guitarra e vocal), Oteil Burbridge (baixo, percussão e vocal) e J eff Chimenti (teclados). Em 2023, Jay Lane substituiu Bill Kreutzmann na bateria.

A banda é conhecida por tocar principalmente covers do Grateful Dead e por atrair um público mais jovem para a música da banda clássica. Sua turnê final em 2023 foi um grande sucesso, reunindo mais de 840.000 fãs, com o show de encerramento realizado em São Francisco, cidade natal do Grateful Dead.

Após a turnê, John Mayer assegurou aos fãs que “Dead & Company ainda é uma banda”, embora o futuro dos shows fosse incerto. Meses depois, a banda iniciou uma residência no Sphere, em Las Vegas, com uma série de 30 apresentações programadas de maio a agosto de 2024. Dead & Company continua a fazer história ao levar a música do Grateful Dead a novas audiências.

A residência no Sphere de Las Vegas é uma oportunidade significativa para a banda, utilizando a tecnologia inovadora do local para criar uma experiência imersiva única. Este novo capítulo permite que os fãs vivenciem o legado do Grateful Dead com uma abordagem moderna e envolvente, solidificando a influência duradoura da banda original enquanto celebra sua própria jornada musical.

Confira: