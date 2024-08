Mayra Dugaich Ludmilla conta história inusitada dos tempos de escola

Na última quarta-feira (31), Ludmilla esteve no programa Que História é Essa Porchat? e contou uma história inusitada dos tempos de escola.

“Eu era um inferno na escola” , revelou. “ Você era uma pessoa ruim?”, perguntou o apresentador.

“Não, não é ruim. É tipo assim, é que os meus divertidamente estavam muito, tipo assim, divertidos, entendeu? Eles só queriam se divertir” , contou.

“Então queria viver de música o tempo inteiro. Na escola eu não conseguia prestar atenção nas matérias, porque eu só queria saber de música e as músicas que eu escrevia “, disse.

Já pensando em se dedicar à música, Ludmilla criou uma rádio digital.

“ Eu divulgava minha rádio em duas caixinhas de som que eu tinha no computador. Eu tirei e levei pra escola. Aí ficava botando no MP3 e tchau, tchau, dentro da escola. Aí entrava o professor de ciências, aí os professores meio calminhos, né, e tal. […] No meio da aula dele. Mandava alô pra todo mundo, né?. Mas tinha uma professora de português chamada Maria, que ela não tinha paciência pra mim” , confessou.

Os professores acabaram reclamando na diretoria e exigiram que um responsável fosse até a escola conversar com eles. “ Me levou na diretoria, aí o coordenador pegou e falou, cara, eu tô recebendo muitas reclamações sobre você e tal, eu preciso ser responsável, venha na escola. Sendo que a minha mãe já tinha ido semana passada na escola. Se eu avisasse a minha mãe, ela ia me deixar sem internet, sem dinheiro pra merenda. Ia ser horrível.”, analisou.

“Então eu falei, cara, preciso de uma ideia. Tinha um menino que morava na minha rua, o nome dele era Sandro. Ele era pai de três crianças, sei lá, e ele tava desempregado. Eu tive a ideia de falar, Sandro, tu pode fingir que é meu pai, eu te dou 20 reais ”, declarou.

“Vamos ensaiar. Meu nome é Ludmila Oliveira da Silva. Nasci em 24 de 04, 1995… Aí fui pra escola e não teve que chamar a minha mãe. Eu tava me sentindo a garota mais esperta do planeta”, revelou.

Pouco tempo depois, ela teve outro problema na escola e o diretor exigiu a presença de sua mãe.

“Aí eu tive que chamar a minha mãe. Minha mãe me xingou muito. Falou, cara, você… Eu não sei mais o que fazer com você. Toda hora, escola” , desabafou.

“A gente já está pelas últimas com a Ludmilla. Porque ninguém mais dá jeito nela. O pai dela teve aqui semana passada…, ” disse o diretor, revelando a farsa do pai “ falsificado “.

“A minha mãe já começou a me bater ali mesmo” , relembrou.

Ludmilla revela que faixa de sucesso não estará no novo show

Recentemente, a cantora Ludmilla anunciou que uma música presente em seu show há dois anos não fará mais parte da nova turnê.

“Vão se acostumando, que novo show ela não estará “, disse Ludmilla sobre Maldivas .

A faixa faz parte do Numanice #2, lançado em 2022. Dedicada à esposa Brunna Gonçalves, o clipe possui mais de 30 milhões de visualizações no Youtube.

Vale lembrar que Ludmilla anunciou a Numanice #3 Tour nas redes sociais em junho. Os shows começam em agosto em Salvador, na Bahia.

Com datas agendadas pelo Brasil, até 2025 ela passará por várias capitais, além de shows em Lisboa, em Portugal e Miami, nos Estados Unidos.

Vale destacar que um vídeo postado pela cantora durante uma festa para comemorar o aniversário de sua mãe, Silvana Oliveira, repercutiu e levantou suspeitas de que a dançarina estaria grávida.

Enquanto ouvem a música Embrasa , parceria com Iza, Brunna aponta para a barriga.

Em 2023, elas contaram ao Fantástico que estavam começando um processo para engravidar por fertilização in vitro em uma clínica em Miami, nos Estados Unidos. O procedimento usaria o óvulo de Ludmilla e um doador, e a implantação seria feita em Brunna.