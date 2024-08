Mayra Dugaich Lisa Kudrow explica por que foi demitida de ‘Frasier’

A atriz Lisa Kudrow , estrela de Friends , explicou por que foi demitida de Frasier após ser escalada como personagem principal da série.

Em 1993, um ano antes dela ser escalada para Friends como Phoebe Buffay, Lisa Kudrow ganhou o papel de Roz Doyle em Frasier, o spin-off de Cheers, estrelado por Kelsey Grammer como o terapeuta Frasier Crane. O papel foi posteriormente desempenhado por Peri Gilpin.

No entanto, antes de filmar o piloto, Kudrow revelou ao podcast SmartLess que ela realmente foi dispensada do papel. “Eu não filmei. Fui demitida de Frasier. ”, explicou.

Ela descreveu o momento como “ devastador ” e falou como o diretor James Burrows disse a ela durante o episódio que as coisas não estavam funcionando.

“Eu estava tentando [perguntar], ‘O que posso fazer?’”, pois ela não queria se afastar do papel.

“Acho que eles estavam apenas corrigindo um erro. Porque Peri Gilpin sempre deveria ter sido Roz”, acrescentou.

Vale lembrar que Lisa ganhou um papel em Mad About You e depois de impressionar os produtores, ela foi convidada para fazer um teste para Friends. Lisa revelou que ela era “ o único membro do elenco ” que teve que fazer um teste para o papel na série porque havia “acabado de ser demitida de Frasier ”.

“Quando fiz meu teste, eu fiz… era apenas uma pequena sala. Ele está sentado em uma mesa. Estou numa cadeira e a audição foi como um pequeno monólogo. E quando terminei, ele simplesmente disse: ‘Não perceba’. E eu pensei: ‘Tudo bem. Eu não sei o que isso significa. Não há esperança.'”, relembrou.

Vale destacar que Lisa Kudrow interpretou Phoebe em Friends por 10 temporadas e acabou ganhando um Emmy por seu papel em 2008.

Já Gilpin interpretou Roz em todas as 11 temporadas de Frasier e voltou ao show no reboot do ano passado.

Lisa Kudrow revela que está reassistindo a série Friends

A atriz Lisa Kudrow revelou que está assistindo Friends por causa de Matthew Perry.

Durante uma entrevista recente ao The Hollywood Reporter para promover sua próxima série da Apple TV+, Time Bandits , a atriz que interpretou Phoebe Buffay, afirmou que começou a rever episódios antigos de Friends. em grande parte para manter viva a memória de Matthew Perry.

“Honestamente, não pude assistir antes porque é muito embaraçoso assistir a si mesmo. Mas se eu fizer isso por Matthew, tudo bem” , disse Kudrow. “E é apenas uma celebração de como ele era hilário – e é isso que quero lembrar” .

Vale lembrar que Matthew Perry morreu em 28 de outubro de 2023, aos 54 anos.

Friends estreou em 22 de setembro de 1994 com o elenco composto por Kudrow, Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc e David Schwimmer. A série durou 10 temporadas somando 236 episódios.