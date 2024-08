Mayra Dugaich Charli xcx anuncia novo remix da faixa ‘Guess’

Na última quarta-feira (31), a cantora Charli XCX anunciou o lançamento do remix de Guess com direito a uma parceria inédita.

“Adivinhem quem?” , escreveu.

Ao verem a capa postada, os fãs especularam a presença de Billie Eilish no material, principalmente pelo estilo tomboy sugerido na publicação. Uma publicação no X resgatou uma foto onde ela aparece usando os mesmos anéis que aparecem na imagem compartilhada por Charli.

Vale destacar que um mês antes, a revista Pitchfork, renomada por suas análises rigorosas, destacou o remix da faixa Girl, so confusing , lançado por Charli XCX e Lorde, como “Best New Track”.

“Este é um encontro de mentes, com dois grandes astros do pop sendo vulneráveis e autoconscientes enquanto criam um momento decisivo em sua história” , afirmou a revista.

“Mesmo na escrita mais generosa e objetiva: confidências são traídas; contextos são omitidos; nuances são negligenciadas. Eu me pergunto se os compositores que escrevem sorrateiramente sobre ex-namorados, inimigos e críticos sentem isso também ”, refletiu o jornalista Jeremy D. Larson.

Vale lembrar que Charli falou da colaboração com Lorde em uma entrevista para a Billboard.

“Eu precisei passar pelo processo de explicar a ela que a música era sobre ela e garantir que ela se sentisse confortável com isso. Tentei me encontrar com ela por quase um ano, mas nossos planos continuavam a não se concretizar. Íamos nos ver e depois não íamos mais. No final, não deu certo. Então, um dia antes do lançamento do álbum, deixei uma mensagem de voz para ela. Ela respondeu imediatamente e disse: ‘Meu Deus, eu não tinha ideia de que você se sentia assim. Sinto muito. Talvez eu devesse estar em uma versão da música.’ Eu nem pedi isso a ela. Ela mesma sugeriu” , disse.

A data de estreia da faixa ainda não foi divulgada.

Charli XCX pode deixar a música para brilhar nas telonas

Aos 31 anos, Charli XCX , artista por trás de sucessos como Boom Clap , está considerando uma grande mudança em sua carreira. Após o lançamento de seu sexto álbum, Brat , a cantora e compositora deixou os fãs em suspense sobre seu futuro na música.

Desde o início de sua carreira em 2008 , Charli tem sido uma força criativa na música pop.

Charli confessou estar tão imersa em Brat que mal consegue imaginar sua vida sem a música, mas também expressou um desejo intrigante, “ Eu meio que quero fazer um disco do Lou Reed, para ser honesto. Isso definitivamente seria uma grande mudança .”

Enquanto os planos para sua carreira musical estão em aberto, Charli está se preparando para sua estreia como atriz no próximo filme de terror Faces of Death . Este remake do clássico de 1978 contará com Charli ao lado de Barbie Ferreira de Euphoria , Dacre Montgomery de Stranger Things e Josie Totah , conhecida por Saved by the Bell .

Ainda sem data de lançamento definida, Faces of Death promete ser um marco na nova fase da carreira de Charli XCX , potencialmente marcando sua transição do mundo da música para o cinema.

