Mayra Dugaich Bruce Springsteen deve continuar com turnês, diz guitarrista

No último sábado (27), o guitarrista de Bruce Springsteen , Steven Van Zandt, sugeriu mais shows para o futuro, apesar dos rumores recentes de que a lenda da música poderá se aposentar em breve.

Durante uma nova entrevista ao The Telegraph, o músico da E Street Band e ator dos Sopranos respondeu às especulações de que a atual turnê de The Boss possa ser a última.

“Nunca se sabe” , disse ele. “Quer dizer, tratamos cada show como se fosse o último, e fazemos isso há 50 anos. Mas o público ainda está lá e podemos vê-los ficando mais jovens a cada ano.”

“Para ser honesto, não vejo o fim à vista, especialmente na Europa, onde somos maiores do que nunca. Acho que podemos tocar todos os verões para sempre, cara “, continuou.

“Adoro que os Stones ainda estejam por aí. Porque enquanto eles estiverem por aí, cara, ainda seremos os novos garotos do bairro, certo? Então, estou bem com isso”, afirmou.

Vale destacar que na semana passada, Springsteen e a E Street Band fizeram dois grandes shows no Estádio de Wembley, em Londres, que encerrou a etapa do Reino Unido/Irlanda e da Europa de sua turnê de 2024.

Vale lembrar que em setembro de 2023, ele foi forçado a adiar o restante das datas de sua turnê devido a uma batalha contínua contra uma úlcera gástrica. Posteriormente, remarcou os shows para 2024.

Em maio deste ano, Springsteen adiou seus shows em Marselha, Praga e Milão depois de enfrentar “ problemas vocais ”. Ele está programado para fazer esses shows em maio e junho do próximo ano.

De acordo com o site NME, um novo documentário chamado Road Diary: Bruce Springsteen And The E Street Band será lançado na Disney+ e Hulu em outubro.

De acordo com um comunicado de imprensa, o filme “ abre uma nova porta para o processo criativo de Springsteen para fãs de todo o mundo, compartilhando imagens instantâneas de ensaios da banda e momentos especiais nos bastidores – além de ouvir o próprio Springsteen”.

Bruce Springsteen entra para lista de bilionários da Forbes

Bruce Springsteen entrou para a lista de bilionários da Forbes .

De acordo com a publicação, o astro do rock de 74 anos atingiu um patrimônio líquido estimado em US$ 1,1 bilhão. Em relação a outros músicos que alcançaram o status de bilionário, ele está abaixo de Jay-Z (US$ 2,5 bilhões), Rihanna (US$ 1,4 bilhão) e Taylor Swift (US$ 1,3 bilhão).

Vale destacar que grande parte da riqueza de Bruce Springsteen vem de seu catálogo, que ele vendeu de volta para sua gravadora de longa data, a Columbia Records, por US$ 500 milhões em 2021, o maior negócio de todos os tempos para um conjunto de trabalho individual. Naquela época, suas gravações haviam acumulado 65,5 milhões de vendas nos Estados Unidos, incluindo seus álbuns multiplatinados Born In The U.S.A . e The River .

“Sou um artista que pode realmente dizer que quando assinei com a Columbia Records em 1972, vim ao lugar certo. Durante os últimos 50 anos, os homens e mulheres da Sony Music trataram-me com o maior respeito como artista e como pessoa. Estou emocionado porque meu legado continuará a ser cuidado pela Empresa e por pessoas que conheço e em quem confio.”, disse em comunicado na época.

Vale lembrar que ele permaneceu fazendo turnês nos últimos anos. Em 2023 vendeu mais de 1,6 milhão de ingressos e gerou US$ 380 milhões em receitas, de acordo com a Pollstar.

Segundo a Billboard, ele chegou ao topo da parada Billboard 200 por 11 vezes ao longo de sua carreira. Seu álbum mais recente, Only the Strong Survive , estreou na 8ª posição nas paradas em 2022.