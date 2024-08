Mayra Dugaich Anitta brinca com semelhança com sobrinha: “É minha cópia”

Na última terça-feira (30), Anitta revelou que passaria alguns dias com a sobrinha, Letícia de 11 anos, em Portugal. A cantora se apresentará no país nos próximos dias.

“Enfim, estou indo para Portugal, vou ficar com a minha sobrinha e fazer um show inesquecível”, disse.

“A criança é a minha cópia! A Letícia sou eu!. Eu fico imaginando se não tivesse descoberto que eu sou irmã dele, do jeito mágico que foi, eles iam, para sempre, ficar imaginando a quem essa criança puxou, com essa dúvida.”, afirmou.

Vale lembrar que ela soube em 2019 que poderia ter mais um irmão e resolveu fazer um teste de DNA. Felipe Terra teve a paternidade do pai da artista confirmada.

O militar incluiu em 2022 o nome de Mauro Machado em sua certidão de nascimento. Ele compartilhou a mudança em seu Instagram logo que deixou o cartório no Rio de Janeiro.

Vale destacar que além de Felipe, Anitta também é irmã de Renan Machado, filho de Miriam Macedo, mãe da artista.

Ela se apresentará no Festival Sudoeste, no dia 9 de agosto. O evento acontece entre os dia 7 e 10 de agosto em Portugal. Martin Garrix e Matuê também estão no line-up.

Anitta tietada por Tove Lo em evento em Londres

Na madrugada do dia 30 de julho, a cantora sueca Tove Lo surpreendeu os fãs ao publicar uma fotografia ao lado da brasileira Anitta .

O encontro aconteceu nos bastidores do BTS Hyde Park , um evento grandioso realizado em Londres algumas semanas atrás. Além da estrela principal Kylie Minogue, o evento contou com a presença marcante de Anitta , que encantou a plateia com suas performances enérgicas.

Tove Lo compartilhou a foto sem legenda, apenas acompanhada de emojis de corações incendiados, o que gerou uma enorme repercussão nas redes sociais. Nos comentários, os fãs não pouparam elogios e pedidos para uma colaboração entre as duas artistas. A química entre elas foi evidente e a possibilidade de uma parceria musical deixou todos ansiosos.

Tove Lo é conhecida por suas músicas introspectivas e eletrônicas, enquanto Anitta traz a energia e o ritmo contagiante do funk brasileiro. Uma colaboração entre elas certamente seria um encontro de dois mundos musicais distintos, mas igualmente cativantes.

Tove Lo e Anitta são duas artistas que não têm medo de inovar e experimentar em suas carreiras. Ambas têm mostrado uma incrível capacidade de se reinventar e de conquistar novos públicos ao redor do mundo. Se uma colaboração realmente acontecer, será um marco significativo para ambas e um presente incrível para seus fãs.