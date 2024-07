Laís Seguin Jojo Todynho revela qual será a próxima cirurgia plástica que fará

Jojo Todynho , de 27 anos, compartilhou detalhes sobre sua recuperação após a primeira cirurgia plástica pós-bariátrica. A cantora, que já perdeu mais de 50 kg, foi questionada por um seguidor sobre seu estado atual e explicou por que decidiu não realizar todas as intervenções estéticas de uma só vez.

“Fiz abdominoplastia com lipo. Fiz lipo nas costas, fiz lipoescultura, só não mexi no glúteo, porque já tinha feito. Da primeira vez que fiz lipo, tinha colocado a gordura no glúteo, então, agora só vou fazer harmonização do glúteo para deixar ele bonitinho. Depois, vou tirar meu silicone e colocar outro. Tenho um litro e vou diminuir”, contou Jojo.

A dona do hit Que Tiro Foi Esse revelou que planeja colocar uma prótese de 600 ml nos seios, com o objetivo de deixá-los “redondinhos e superaltos”. Sobre o motivo de não ter feito todas as cirurgias ao mesmo tempo, Jojo esclareceu: “Não fiz tudo de uma vez, porque é muito incômodo”. Jojo também comentou que, por ter realizado apenas a lipoaspiração nesta etapa, sua recuperação está sendo mais tranquila.

“Tem gente que sente dor. Eu não senti dor nenhuma, graças a Deus, é só incômodo mesmo. Eu tive que alugar aquelas camas de hospital, que sobe e desce porque tem que dormir assim [virada para cima], não posso virar de lado. Já estou na minha caminha, mas cheia de travesseiros”, explicou.

Sobre futuras intervenções, a funkeira mencionou que não optou por realizar a cirurgia dos seios juntamente com as demais para evitar maiores desconfortos. “Se eu fizesse o peito junto, minha irmã, eu ia ficar ‘esquerosada’, porque a gente tem que ficar com o dreno. Quando você faz cirurgia do peito, você não pode levantar os braços então foi a melhor coisa. Cicatrizou aqui, eu faço depois”, concluiu Jojo.

Cariúcha criticou Jojo Todynho

Cariúcha fez uma aparição no programa “De Frente Com Blogueirinha” e não poupou críticas a Jojo Todynho. “Ela não tem mais carreira…”, disse a ex-participante de “A Fazenda”. Blogueirinha, então, questionou: “Ela tá sem carreira? Mas ela fala que ela que te deu uma carreira.”

A loira respondeu enfaticamente: “Então Caco Barcellos é louco, e a Globo também. Tá tirando a credibilidade da Rede Globo. Quem me deu uma carreira se chama Rede Globo de televisão e Caco Barcellos. A Globo me fez me tornar a mãe da internet.”

A rivalidade entre Cariúcha e Jojo começou no ano passado, quando as duas começaram a trocar farpas nas redes sociais. A situação se agravou a ponto de Jojo abrir um processo judicial contra Cariúcha.