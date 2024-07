The Music Journal Brazil Rionegro e Solimões e Bruno e Marrone unem as forças em ‘Ativou a Saudade’

Duas das maiores duplas sertanejas do país, Rionegro e Solimões e Bruno e Marrone , lançaram nesta semana a inédita faixa colaborativa Ativou a Saudade , que já está disponível em todas as plataformas digitais.

Ativou a Saudade , composta por Rafaela Miranda, Kit, Nicolas Damasceno e Edson Garcia , a faixa, que promete emocionar os fãs do gênero, é parte integrante do novo DVD Ao Vivo em Uberlândi a.

O modão aborda a dor da saudade e as verdades que emergem nos momentos de vulnerabilidade, especialmente quando o álcool traz à tona sentimentos guardados. A música retrata a cena comum de ligações na madrugada, onde ex-amores, movidos pela saudade e a coragem momentânea, fazem um último esforço para reatar laços perdidos.

Em fevereiro de 2023, Rionegro e Solimões lançava a então inédita ‘Um Pouquinho de Você’

A dupla Rionegro e Solimões lançou na última semana a inédita Um Pouquinho de Você , canção que faz parte do megaprojeto audiovisual A História Continua .

Um Pouquinho de Você foi composta por Toninho Mesquita e Rionegro e tem um forte apelo romântico e tem tudo para embalar casais apaixonados ao longo do tempo: “Se ainda me ama, não me deixe mergulhado na incerteza. Se ainda me ama, dê notícias e sufoque essa tristeza” , canta a dupla.

O clipe foi retirado do show que engloba A História Continua , nome que intitula também o último projeto audiovisual gravado em Goiânia (GO), mesclando grandes sucessos e faixas inéditas com participações especiais de grandes nomes da música.

A dupla já lançou algumas músicas deste projeto, como Vida de Cão que tem a participação de Gusttavo Lima, Saudade de Ex e Frio da Madrugada com Jorge e Mateus e Saudade Atemporal , com Henrique e Juliano , que caíram no gosto popular e figuram entre os mais ouvidos do sertanejo.

Confira:



