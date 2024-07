Marcelo de Assis Kylie Minogue se une a Bebe Rexha e Tove Lo no EP de remixes ‘My Oh My’

Kylie Minogue , um dos grandes nomes do pop australiano, lançou nesta semana um EP de remixes para a faixa dançante My Oh My , que conta com as participações especiais das cantoras Bebe Rexha e Tove Lo . O disco já está disponível nas plataformas digitais pela BMG .

My Oh My chega na sequência do aclamado disco Tension , que rendeu o hit Padam Padam , vencedor do Grammy Awards . Além da versão original e da Franklin Dream Edit , o novo EP ainda conta com quatro novas versões da faixa.

Com mais de 80 milhões de discos em todo o mundo , cinco bilhões de streams e nove álbuns número 1 no Reino Unido , Kylie Minogue é uma das potências da cultura pop.

Seus múltiplos prêmios incluem quatro BRIT Awards , dois Grammys e dois MTV Awards . Kylie é a única artista feminina a alcançar um álbum número 1 e singles no TOP 10 em cinco décadas consecutivas no Reino Unido .

Recentemente, Kylie Minogue se apresentou no BST Hyde Park , e convidou a brasileira Anitta, que também participou do evento, para subir ao palco durante o hit Can’t Get You Out Of My Head .

Após um ano estelar em 2023 com o lançamento do álbum Tension e o sucesso global Padam Padam , 2024 está se mostrando tão movimentado quanto para Kylie , que já recebeu Prêmio Ícone Global no BRIT’s , participou do Met Gala , completou sua primeira residência em Las Vegas , se apresentou no WeHo Pride e lançou Midnight Ride com Orville Peck e Diplo .

Kylie Minogue posa ao lado de Anitta após show em Londres

No dia 17 de julho, a cantora Kylie Minogue compartilhou uma foto no Instagram ao lado de Anitta . Elas cantaram juntas durante o festival BST Hyde Park , no último final de semana em Londres.

“ Eu simplesmente não consigo tirar VOCÊ da cabeça. Abraço de backstage”, escreveu na legenda.

“Londres, eu simplesmente não consigo tirar você da minha cabeça!! @kylieminogue obrigado por me receber!! Tão, tão, tão divertido!!!”, disse a brasileira em seu perfil.

Vale destacar que na última segunda-feira (15), durante entrevista à Euphoria Magazine, Anitta revelou ter feito um remix do hit de Kylie, Can’t Get You out of My Head.

“ Vem aqui, deixa eu te contar: ninguém sabe disso porque eu não lancei, e nem ela sabe, mas eu fiz um remix de ‘Can’t Get You out of My Head’. Vou tentar ver se consigo tocar para ela esta noite, se tiver coragem. Eu queria colocar meu álbum [‘Funk Generation‘] , mas então pensei, ‘Meu Deus’. Me senti um pouco tímida. Acho que, com certeza, é a minha favorita, e a melhor música dela, na minha opinião ”, revelou.

Confira: