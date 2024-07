Marcelo de Assis Com trajes de noivos, casal sela união no Capital Moto Week

Um casal de brasilienses decidiu selar a união no complexo do Capital Moto Week . A comemoração aconteceu horas após o casamento no civil , na segunda-feira (22).

Geovana Carlos e Sóstenes Santos são apaixonados pela vida sob duas rodas e arrancaram suspiros de quem passou pelo festival. Ao longo de 21 edições, o CMW foi palco de pedidos de casamento, ensaios e da união de muitos casais . Artistas que sobem nos palcos fizeram e fazem parte da história de quem passa pela Cidade da Moto .

O relacionamento começou há quatro anos. Geovana era cliente de uma farmácia e Sóstenes , entregador do estabelecimento. O interesse surgiu ali e não demorou muito para eles começarem a namorar. Nesse período, eles frequentaram o Capital Moto Week três anos seguidos. Depois de oficializar o casamento no cartório, com vestido de noiva e trajes da cerimônia, o casal chamou atenção de todos no complexo do maior festival de rock e moto da América Latina .

Para os noivos, o evento tem tudo a ver com a história e com a estética do festival: “O amor bateu em minha porta de moto e estava com uma jaqueta preta, do jeito que sempre gostei. Foi com ele que andei de moto pela primeira vez e foi na garupa dele que fiz minha primeira viagem à cachoeira. Não podíamos ter escolhido outro lugar para comemorar este momento” , afirmou Geovana . O casal fez a sessão fotográfica do casamento e estendeu a comemoração por ali.

Capital Moto Week: casal nômade cruza a América em 365 dias

O amor pela moto uniu o casal Nay e Ton , que tinha o sonho de rodar o mundo sob duas rodas. Em 2023, eles saíram de Ushuaia , na Argentina , e chegaram ao Alaska , nos Estados Unidos . Meses depois dessa jornada, Nay e Ton desembarcaram no festival.

No palco Lady Bikers , o casal revelou detalhes da viagem para uma plateia entusiasmada. O festival, que aconteceu entre os dias a 27 de julho em Brasília, espera receber mais de 150 mil turistas de todo o país e do mundo.

A experiência de cruzar a América em 130 mil quilômetros em um ano fez com que o piloto e a garupa entregassem um apartamento para “morar” na moto. “Um dos maiores desafios é desapegar dos formatos em que o mundo te obrigada a viver”, disse Nay.

O estilo de vida nômade chamou atenção e o casal já coleciona 140 mil seguidores no perfil @destinocerto , onde compartilha a rotina no asfalto. Saindo do Capital Moto Week , a dupla inicia mais uma jornada: durante 365 dias, vão percorrer as estradas brasileiras.