Laís Seguin Branco Mello faz aparição após revelar tumor: ‘Preparado para vencer’

Branco Mello , de 62 anos, se manifestou nas redes sociais neste domingo (28) após receber muitas mensagens de apoio e energia positiva. O músico, integrante da banda Titãs , agradeceu o carinho do público e afirmou estar “tranquilo e preparado para vencer mais esse desafio”.

Nos comentários de sua postagem, diversos artistas deixaram mensagens de apoio, incluindo Carlinhos Brown , Rick Bonadio, Paulo Ricardo , Carioca e Marco Tulio Lara.

Mello já enfrentou um câncer de laringe diagnosticado em 2018, que o deixou sem voz. Em 2023, durante a turnê de 40 anos dos Titãs, ele celebrou a cura desse câncer. No entanto, no final do ano passado, precisou passar por outro procedimento para remover um tumor na língua.

Segundo a assessoria, o novo tumor que será removido é pequeno e foi detectado em estágio inicial durante um exame de rotina. A data da cirurgia ainda não foi divulgada.

Segundo o comunicado, Branco Mello ficará afastado das apresentações até completar sua recuperação. Nesse período, os outros membros da banda – Sérgio Britto, Tony Bellotto, Beto Lee e Mário Fabre – seguirão com a agenda de shows, contando com Caio Góes no baixo temporariamente.

Carreira de Branco Mello

Branco Mello iniciou sua trajetória musical ainda jovem, influenciado por diversas vertentes. Começou a tocar violão cedo e, aos 13 anos, conheceu Marcelo Fromer no Colégio Hugo Sarmento. A parceria entre eles se fortaleceu quando inscreveram duas músicas em um festival no Rio de Janeiro, embora não tenham sido selecionados.

A conexão entre os dois levou à formação do Trio Mamão e as Mamonetes, junto com o guitarrista Tony Bellotto. Enquanto estudavam no Colégio Equipe, Branco e Marcelo trabalharam com Serginho Groisman, que organizava eventos culturais na escola. Eles participaram da produção de shows para artistas renomados como Clementina de Jesus, Jorge Mautner e Luiz Melodia .

Após a primeira pausa dos Titãs em 1994, Branco formou a banda Kleiderman com Sérgio Britto e a baterista Roberta Parisi , lançando o álbum Con el Mundo a Mis Pies pelo selo Banguela. Em 2000, ele criou a banda S. Futurismo como um projeto paralelo, que se apresentou no Rock in Rio em 2001 devido ao sucesso de seus shows.

No final de 2001, Branco lançou o projeto infantil Eu e Meu Guarda-Chuva , que inclui um livro e um CD com a história de Eugênio e seu guarda-chuva. O disco contou com colaborações de artistas como Arnaldo Antunes, Elza Soares, Cássia Eller, Frejat, Toni Garrido e Marcelo D2 . Em 2009, Branco assumiu o posto de baixista oficial dos Titãs, além de continuar como vocalista.