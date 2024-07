Laís Seguin Will Smith retoma carreira no rap com ‘Work of Art’

Will Smith surpreendeu os fãs com o lançamento do single Work of Art , que também veio acompanhado de um videoclipe. A faixa é uma prévia do próximo álbum do ator e cantor, e conta com a colaboração do filho de Smith, Jaden, e do cantor Russ . Na música, Smith reflete sobre as múltiplas facetas de sua personalidade.

Com uma performance introspectiva, Smith canta sobre suas diversas identidades e papéis na vida: “Eu sou Musa, eu sou Jesus / Eu sou Judas, eu sou o juiz / Eu sou a vítima e eu sou o atirador / Eu estou na Torá, no Alcorão e na Bíblia / Eu sou um pastor / Eu sou um líder e um discípulo”.

Ele também faz referência aos desafios que enfrentou após o incidente no Oscar de 2022, onde deu um tapa no comediante Chris Rock. “Eles tentaram me censurar / Mas então me chamaram”, canta Smith, destacando a complexidade de sua jornada pessoal e pública.

No videoclipe, Smith e Russ são vistos como parte de uma exposição de arte, refletindo sobre a natureza do artista e a busca por autenticidade. Smith revela a Russ que gravou mais de 20 faixas para seu próximo álbum, expressando que “Work of Art” foi a canção onde ele finalmente encontrou sua voz.

Este lançamento marca o retorno de Smith à música após um hiato significativo. Nos últimos meses, o ator tem provocado seu retorno musical com uma série de aparições e performances, incluindo no show de J. Balvin no Coachella em abril, a apresentação de sua música You Can Make It no BET Awards em junho e uma aparição surpresa no La Velada Del Año 4.

Smith também compartilhou no Instagram que o tema do seu próximo álbum é Dance in your Darkest Moments . O artista comentou sobre como teve que aprender a enfrentar a adversidade de maneiras novas, refletindo sobre sua própria evolução. O último álbum de estúdio de Will Smith, Lost and Found , foi lançado em 2005 e alcançou a sexta posição na parada de álbuns da Billboard 200, vendendo meio milhão de cópias.

Novo álbum do Will Smith

Em uma recente entrevista ao Black Film Allies, Will Smith compartilhou que está profundamente envolvido na criação de novas músicas. O rapper e ator revelou que está trabalhando em um projeto musical que considera o mais pessoal e impactante de sua carreira. “No último ano e meio, estive no estúdio”, afirmou Smith. “O conceito central do meu novo trabalho é ‘Dance nos seus momentos mais sombrios’.”