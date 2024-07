The Music Journal Brazil Halsey lança a aguardada faixa ‘Lucky’

Halsey , dona de sucessos como Without Me, Closer e Boy With Luv , todos com bilhões de streams, está de volta para o início de uma nova era. Após o seu último álbum estrear no topo da Billboard 200 , a artista disponibiliza seu novo single Lucky nesta sexta-feira (26) pela Sony Music , via Columbia Records .

Lucky foi composta por Halsey , produzida por Michael Uzi , e apresenta uma incrível interpolação do hit de Britney Spears.

A cantora, compositora e atriz acumula aproximadamente 97 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 20 prêmios em toda a sua carreira.

Halsey gravou ‘Lucky’ com a “benção” de Britney Spears, revela

A cantora Halsey disse que recebeu a “benção” da popstar Britney Spears para experimentar sua faixa Lucky . A hitmaker de Without Me fez um sample do clássico álbum Oops! … I Did It Again que Spears lançou no ano 2000 em uma música de mesmo nome e insistiu que nunca teria usado o single sem permissão da Princesa do Pop .

Questionada na rede social X sobre o envolvimento de Britney Spears na liberação da faixa, Halsey disse: “Sim, claro! Eu nem sonharia em fazer isso sem a bênção dela!”.

Halsey compartilhou anteriormente o quanto Britney significou para ela enquanto crescia e quão importante a música era para ela.

Ao lado de uma foto dela vestindo uma camisa com “sorte” estampada, Halsey escreveu em sua conta oficial no Instagram : “Quando eu tinha 5 anos, sempre parecia que Britney estava cantando diretamente para mim”.

Antes de Lucky, Halsey disponibilizou o emocionante single The End , ao mesmo tempo em que revelou que sofre de Lúpus e de um raro distúrbio linfoproliferativo .

Halsey: “Tenho sorte de estar viva”

A cantora revelou em suas redes sociais que tem a “sorte de estar viva” após lutar contra uma doença.

Próxima de lançar seu quinto álbum de estúdio, que inclui uma faixa chamada The End a qual a artista de 29 anos disponibilizou nesta terça-feira (4), Halsey detalhou nas letras da canção a sua luta em encontrar respostas sobre seu problema de saúde.

“Resumindo a história, tenho sorte de estar viva” , escreveu a cantora em sua conta oficial no Instagram, onde marcou a Lupus Research Alliance e a Leukemia & Lymphoma Society em seu post , mas sem dar mais detalhes sobre sua saúde.

Em uma imagem onde aparece sentindo dor, Halsey explicou: “Sinto-me como uma senhora idosa. Eu disse a mim mesmo que vou me dar mais dois anos para ficar doente”.

Confira a tradução da letra de The End :

“A cada dois anos, um médico diz que estou doente / Pega um pacote novo de truques / E então eles colocam em mim / E no início era meu cérebro, depois um esqueleto com dor. Quando te conheci, disse que nunca morreria / Mas a piada sempre foi minha porque estou correndo contra o tempo.”

Confira: