Tony Babalu se apresenta em unidades do Sesc SP com ‘De Volta Ao Quarto de Som…’

No ano em que celebra meio século de carreira, Tony Babalu lança o EP instrumental De Volta ao Quarto de Som… e apresenta a nova tour em unidades do Sesc São Paulo entre julho e setembro , tendo iniciado em Mogi das Cruzes e Taubaté , e seguindo agora ao Sesc 24 de Maio , na capital paulistana, no dia 1º de agosto , Campinas , no dia 15 e Sorocaba , em 15 de setembro .

Tony Babalu passeia por diferentes escolas e linguagens do rock, blues e funk music , e também inclui músicas do elogiado álbum Live Sessions at Mosh (2014) e do premiado disco Live Sessions II (2017).

A banda convocada por Tony Babalu conta com Bete Barban nos teclados, Leandro Gusman no baixo e Carlos Contreras na bateria, um time de experientes instrumentistas que garante momentos únicos de improviso e dinâmica.

Sobre Tony Babalu

Um dos ícones da 2ª geração de músicos de rock da Pompeia, bairro paulistano também conhecido como “A Liverpool Brasileira” pela profusão de bandas de rock às quais deu origem nas décadas de 1960 e 1970,

Tony Babalu é descrito pelo jornalista Okky de Souza como “um dos mais completos guitarristas brasileiros, capaz de brilhar em todos os gêneros ligados ao pop e de mergulhar fundo na herança inestimável dos ‘bluesmen’ que moldaram o som do final do século XX”.

O artista desenvolve um trabalho acessível e abrangente a partir de uma concepção harmônica que deixa a cargo da instrumentação as linhas musicais que definem as melodias das composições, tendo sempre a música como protagonista.

Sesc 24 de Maio (Teatro)

Endereço: Rua 24 de Maio 109 – República – São Paulo/SP

Data: 01/08 (quinta-feira) às 20h

Entrada: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia), R$ 18 (credencial plena), à venda no portal e nas bilheterias do Sesc SP

Duração: 90 min

Informações: https://www.sescsp.org.br/programacao/tony-babalu-3/ ou (11) 3350-6300