Zé Neto, da dupla com Cristiano, enfrenta doença e se afasta dos palcos

O cantor Zé Neto , conhecido por sua parceria musical com Cristiano , enfrenta um período de afastamento dos palcos devido a uma pneumonia bacteriana. Segundo informações da assessoria do artista, divulgadas nesta terça-feira (23), alguns shows da dupla precisaram ser cancelados.

A pneumonia é uma doença que causa uma infecção grave nos pulmões, afetando as unidades de troca gasosa. Em alguns casos, pode ocorrer o acúmulo de líquido ou pus na cavidade entre as pleuras, que é uma membrana dupla muito fina formada pela pleura visceral (que reveste os pulmões) e pela pleura parietal (que reveste a parede torácica). Esse acúmulo de líquido é conhecido como derrame pleural. Quando o líquido contém bactérias, chamamos de empiema. O tratamento da pneumonia bacteriana envolve o uso de antibióticos. Geralmente, os sintomas começam a melhorar a partir do terceiro dia de tratamento.

Recentemente, Cristiano também passou por um susto: ele foi internado às pressas e submetido a uma cirurgia de emergência para a retirada da vesícula biliar, logo após uma apresentação em Arraial Estrelado, São Paulo. Durante esse período, Zé Neto assumiu os vocais sozinho para garantir que a agenda de shows não fosse afetada.

Entre as próximas apresentações que foram canceladas, destacam-se:

24 de julho: Mandirituba, no Paraná.

25 de julho: Marechal Cândido Rondon, também no Paraná.

26 de julho: Belo Horizonte, Minas Gerais.

27 de julho: Catalão, em Goiás.

28 de julho: Divinópolis de Goiás, também em Goiás.

Vale ressaltar que o show marcado para hoje (24) em Mandirituba seria parte das comemorações do 64º aniversário da cidade, com uma série de eventos e apresentações programadas entre os dias 24 e 28 de julho. A notícia do cancelamento pegou muitos fãs de surpresa, especialmente considerando a ocasião especial.

A programação original incluía outros artistas, como César Menotti e Fabiano (25 de julho), Manu Bahtidão (26 de julho), Pedro Sampaio e Guilherme e Benuto (27 de julho), e Rick e Renner (28 de julho).

O retorno de Zé Neto aos palcos está marcado para o dia 1º de agosto.